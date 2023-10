Ediția din 2023 a Turneului Campioanelor va debuta pe 29 octombrie, dar cele mai bune opt jucătoare ale sezonului au parte de o surpriză neplăcută la Cancun.

Ajunse deja în Mexic, Aryna Sabalenka (1 WTA) și Iga Swiatek (2 WTA) au găsit un complex care se află încă în construcție. Ele sunt nevoite să se antreneze pe cele două terenuri puse la dispoziție de hotelul unde sunt cazate.

Despre această situație a vorbit Tomasz Wiktorowski, antrenorul polonezei Iga Swiatek.

„Cheia este ca suprafața să fie dată în folosință în jurul zilei de joi. Dacă terenul este deja vopsit pe această suprafață și se face curățenie în jurul terenului, s-ar putea să nu fie totul liniștit, pentru că se vor mai construi tribune și instalații, dar ne vom putea antrena măcar.

Primele meciuri vor avea loc duminică. Cred că totul va fi gata în jurul zilei de sâmbătă. Presupunem că totul va fi bine” - Tomasz Wiktorowski.

WTA a stabilit târziu (în luna septembrie) unde va avea loc competiția în acest an și ar fi cheltuit 6 milioane de dolari pentru a construi noua arenă din Cancun, special pentru organizarea acestui eveniment.

Aryna Sabalenka posts a video of the practice court situation at WTA Finals:



“2 practice courts til Saturday. 1 stringer on site.”



Wow.



2 practice courts for the rest of the week for the elite women of our sport.



What is this. pic.twitter.com/KghQ1ULQFt