Borna Coric a fost rugat de ATP să realizeze portretul jucătorului perfect, iar croatul a împrumutat calitățile mai multor jucători care au scris istorie în tenis pentru a face acest lucru.

Novak Djokovic, Rafael Nadal si Roger Federer Foto: UK Sports Pics Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

Borna Coric l-a omis pe Roger Federer

Coric și-a ales preferințele privind caracteristicile pe care trebuie să le aibă un jucător de top și a surprins neluându-l în calcul și pe Roger Federer.

Forehand - Juan Martin Del Potro: „În momentele în care am jucat împotriva lui am simțit multă presiune. Simțeam că nu poate greși”

Backhand - Novak Djokovic: „Are o lovitură foarte consistentă. Nu este foarte rapid, dar are încredere în el. Probabil că ultima dată când a ratat un rever a fost acum 10 ani. Poate juca din orice unghi și pe orice suprafață”

Backhand cu o mână - Stan Wawrinka: „Am jucat cu el de câteva ori și cred că este cea mai bună lovitură a sa. Puterea cu care o lovește este absolut incredibilă cu o singură mână”

Serviciu - Goran Ivanisevic: „Unul dintre cele mai bune servicii din circuit. Nu am jucat niciodată împotriva lui într-un meci oficial, dar l-am admirat întotdeauna, am încercat să-i copiez tehnica de servire, dar nu am reușit foarte bine. Cred că și faptul că este stângaci face diferența”

Retur - Andy Murray: „Am jucat de câteva ori cu el și este foarte dificil să servești. Pune multă presiune pe retur."

Jocul la fileu - Pete Sampras: „Nu am jucat niciodată împotriva lui. Este unul dintre idolii mei și avea un voleu incredibil”

Slice - Grigor Dimitrov: „Îmi place foarte mult de el, aș spune că este unul dintre cei mai buni din circuit. Este foarte clar, nu face multe greșeli și poate răspunde din orice unghi”

Viteză - Carlos Alcaraz: „Am jucat de câteva ori și cred că în prezent este unul dintre cei mai rapizi jucători din circuit”

Putere mentală și spirit de luptă - Rafael Nadal: „Știm cu toții cât de puternic este din punct de vedere mental. Nu renunță niciodată și știm cu toții asta. Știm că își poate reveni din orice situație”.