Liudmila Samsonova a impresionat în ultima perioadă ajungând în finalele de la Montreal și Beijing, dar sportiva din Rusia nu s-a descurcat la fel de bine la Zhengzhou și a părăsit competiția „WTA 250” încă din faza optimilor.

Aflată pe locul 16 în clasamentul WTA, Samsonova a fost învinsă surprinzător de Laura Siegemund (113 WTA), scor 3-6, 6-2, 6-1. Meciul a durat două ore și 18 minute.

Venită din calificări, jucătoarea din Germania se va duela în sferturi cu Jasmine Paolini, după ce italianca a furnizat o altă surpriză eliminând-o pe Caroline Garcia (favorită 6).

