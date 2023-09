​Stanislas Wawrinka a părăsit ediția din 2023 a US Openului în turul al treilea, elvețianul fiind învins în patru seturi, scor 6-3, 2-6, 6-4, 6-2, de Jannik Sinner, al șaselea favorit de la Flushing Meadows.

Meciul de pe arena Louis Armstrong a durat două ore și 58 de minute.

În vârstă de 38 de ani, cel supranumit „Stanimal” a cucerit de-a lungul carierei trei titluri de Grand Slam (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 și US Open 2016).

Rezumatul partidei dintre Sinner și Wawrinka:

