Sâmbătă, 02 Septembrie 2023

Sorana Cîrstea (33 de ani) a furnizat surpriza zilei de pe tabloul feminin de la US Open 2023, sportiva noastră trecând de Elena Rybakina (24 de ani). Succesul contra campioanei de anul trecut de la Wimbledon i-a adus Soranei calificarea în optimile de Flushing Meadows.

Sorana Cirstea Foto: Charles Krupa / AP / Profimedia

Sorana Cîrstea explică tactica câștigătoare aplicată în meciul cu Elena Rybakina

După două ore și 48 de minute, Sorana a avut câștig de cauză, scor 6-3, 6-7(6), 6-4, iar la finalul partidei a explicat care a fost tactica câștigătoare aplicată contra uneia dintre cele mai bune jucătoare din circuitul mondial feminin.

„Un meci bun pe care l-am jucat de la început la final, la intensitate maximă. Cred că am fost peste ea în marea majoritate a meciului astăzi.

Am intrat de la început destul de agresivă, am încercat să dictez jocul, chit că este o jucătoare impunătoare, care încearcă mereu să preia conducerea, am încercat să preiau eu conducerea și să se joace în modul în care îmi doream eu.

Cred că tot planul tactic mi-a ieșit destul de bine și, normal, mă bucur de victorie pentru că este o jucătoare bună, câștigătoare de Grand Slam, și mă bucur să fiu în turul 4 aici la US Open” - Sorana Cîrstea, pentru Eurosport.

„Am pierdut de două ori împotriva ei şi este o jucătoare bună, numărul patru în lume şi ştiam că va fi o luptă grea. Sunt foarte fericită, este un moment extraordinar pentru mine.

Joc de mulţi ani şi acesta a fost cel mai bun public în faţa căruia am jucat vreodată. Vă mulţumesc pentru susţinere, este ora 12, aşa că vă mulţumesc că aţi stat şi aţi creat această atmosferă extraordinară.

Iau fiecare meci în parte (n.r. despre partida cu Belinda Bencic). În această etapă a turneului, toată lumea joacă foarte bine şi mă bucur că munca dă roade.

Nu încetaţi niciodată să credeţi în lucrurile pe care le faceţi şi în munca pe care o depuneţi, pentru că mai devreme sau mai târziu, dacă puneţi energia potrivită... lucrurile pe care le doriţi în viaţă vor veni la voi” - a completat Sorana Cîrstea.

Rezumatul partidei dintre Sorana Cîrstea și Elena Rybakina

Sursa video: Eurosport

De știut:

Pentru un loc în sferturile de la Flushing Meadows, Sorana Cîrstea se va duela cu Belinda Bencic (campioana olimpică en-titre). Elvețianca a trecut de Lin Zhu (7-6(1), 2-6, 6-3).

Această calificare în optimi este cea mai bună performanță din carieră a Soranei la US Open.

Pentru parcursul de până acum Cîrstea are asigurat un cec în valoare de 284 de mii de dolari și 240 de puncte în ierarhia WTA de simplu.