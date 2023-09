TENIS Sâmbătă, 02 Septembrie 2023, 10:12

Caroline Wozniacki trăiește o a doua tinerețe în tenisul de câmp. După ce a stat departe de sportul de performanță timp de trei ani de zile, perioadă în care a născut și doi copii, daneza a revenit în sportul alb, iar acum s-a calificat în optimile de la US Open 2023.

Caroline Wozniacki Foto: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Caroline Wozniacki, în optimi la US Open 2023

Ocupantă a locului 623 în ierarhia mondială, Caroline a revenit de la 0-1 la seturi pentru a trece de ambițioasa Jennifer Brady (433 WTA).

A fost 4-6, 6-3, 6-1 pentru Wozniacki după un meci de o oră și 58 de minute.

În optimi, pentru Caroline urmează meciul test cu Coco Gauff. Parte din noua generație a tenisului feminin mondial, americanca este favorită șase la Flushing Meadows.

De știut:

Fostă lideră WTA, Caroline a cucerit în carieră un titlu de Grand Slam: Australian Open 2018 (a trecut în finală de Simona Halep).

Cele mai bune rezultate ale danezei la US Open sunt finalele jucate la edițiile din 2009 (învinsă în ultimul act de Kim Clijsters) și 2014 (depășită în marea finală de Serena Williams).

Caroline Wozniacki's comeback is becoming a dream come true! pic.twitter.com/GEo8Hg38w2 — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2023

What an afternoon for Caroline Wozniacki! pic.twitter.com/6Z5du6Z8MP — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2023