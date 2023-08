TENIS Marți, 29 August 2023, 18:06

HotNews.ro

1

În urmă cu exact un an, Simona Halep disputa ultimul meci oficial la US Open, însă sportiva noastră anunță că va reveni cu siguranță pe terenul de tenis, după suspendarea din procesul de dopaj.

Simona Halep Foto: Vaughn Ridley / Getty images / Profimedia

​>> VIDEO Un an de zile de la ultimul meci oficial jucat de Simona Halep

Simona Halep spune că va reveni pe teren indiferent cât de mare va fi suspendarea pe care o va primi

Într-un interviu acordat pentru Eurosport, Simona Halep a vorbit despre revenirea pe teren, despre care spune că se va produce indiferent de durata suspendării.

„O să revin pe teren pentru că îmi place foarte mult să joc tenis în continuare și am și o motivație interioară pentru care cred eu că trebuie să lupt și să fiu pe teren din nou, pentru că acolo îmi e locul și cred eu că va trebui să mă opresc atunci când eu vreau și nu în alte situații.

Cred că o să fie un moment greu, retragerea din tenis, așa cum toți sportivii au vorbit despre acest subiect și vreau să fie așa cum simt eu și va fi” – a declarat Simona Halep, pentru Eurosport.

Simona Halep: „Am muncit 20 de ani pentru locul din clasamentul WTA”

Chiar dacă în momentul revenirii nu va mai face parte din ierarhia WTA, Simona spune că nu îi este teamă de absolut nimic și abia așteaptă să profite de o nouă șansă.

„Contează mental mai mult și emoțional, dar faptul că nu mai exist în clasament este o mare lovitură. Am muncit 20 de ani ca să îmi construiesc acest clasament, an de an fără pauză, cu o uzură foarte mare emoțională și mentală.

Nu regret nimic, pentru că mi-a plăcut ceea ce am făcut și niciodată nu am privit ca pe un sacrificiu tenisul. L-am privit ca pe o pasiune, ca pe o plăcere și am dat totul cu mare ușurință.

Dar va fi ceva nou, va fi ceva dureros, în schimb faptul că am o șansă, eu chiar cred că o să am o șansă să mă reîntorc pe teren, îmi dă o stare de bine și nu mi-e teamă de absolut nimic.

O să intru pe teren și o să văd ce pot să fac și cât de bună mai pot să fiu” – a anunțat fosta lideră mondială.

Sursa video: Eurosport

De știut:

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

Halep este pentru moment suspendată provizoriu din tenis ca urmare a unui test pozitiv cu Roxadustat (efectuat pe durata US Open 2022). Ulterior, Simona a fost acuzată și de „neregularități” în pașaportul sportiv biologic.

Cazul Simonei este judecat în aceste momente de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Totuși, în cazul în care nevinovăția nu va putea fi dovedită, Simona mai are o cale de atac: Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Reamintim că suspendarea maximă pe care Halep ar putea să o primească este una de 4 ani.

S-ar putea să te intereseze și:

>> Simona Halep, despre calvarul așteptării audierilor pentru dopaj: „De fiecare dată primeam o lovitură puternică”

>> Sfatul primit de Simona Halep după ce a așteptat două luni verdictul în procesul de dopaj

>> Simona Halep și așteptarea verdictului în cazul de dopaj: „Până la final de august nu o sa am nicio decizie”

>> Ilie Năstase, pensia specială de militar și comparația cu Simona Halep: „Nu m-a depășit niciodată pe mine”