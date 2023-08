TENIS Duminică, 27 August 2023, 21:55

La aproape un an de la ultimul meci oficial la US Open 2022, Simona Halep a vorbit despre perioada lungă în care a așteptat să fie audiată de tribunalului Sport Resolution, în cazul său de dopaj.

Simona Halep Foto: lev radin / Alamy / Alamy / Profimedia

Simona Halep: „Așteptarea a fost un calvar. Nu am amânat eu niciodată acest caz”

Într-un interviu acordat pentru Eurosport, Simona Halep a dezvăluit emoțiile prin care a trecut de fiecare dată când spera că va fi audiată, dar și descurajarea pe care o simțea la fiecare amânare.

„Am refuzat de fiecare dată să cred că se va mai amâna încă o dată pentru că îmi doream foarte mult să fiu judecată. Indiferent de rezultat, mereu am spus că vreau să fiu audiată şi să vedem ce se întâmplă.

Aşteptarea a fost un calvar, pentru că în viaţă incertitudinea şi faptul că nu ai nicio putere îţi creează mari dificultăţi, e greu să trăieşti în stilul acesta.

A fost o perioadă în care am avut foarte multe speranţe de la o amânare la alta. M-am antrenat intens, mi-am dorit să fiu pe teren, am început să privesc tenisul altfel şi am apreciat fiecare zi petrecută la antrenament.

Dar, de fiecare dată când se amâna audierea, parcă primeam o lovitură puternică şi mă descurajam din nou. Au fost foarte multe suişuri şi coborâşuri, dar pot să spun că am gestionat destul de bine şi nu mi-am pierdut plăcerea de a juca tenis.

Nu am amânat eu niciodată acest caz, această audiere. Tot timpul cei care m-au acuzat au amânat, eu am vrut cât mai repede să fiu judecată şi să primesc decizia” – a mărurisit fosta lideră mondială, pentru Eurosport.

Sursa video: Eurosport

De știut:

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

Halep este pentru moment suspendată provizoriu din tenis ca urmare a unui test pozitiv cu Roxadustat (efectuat pe durata US Open 2022). Ulterior, Simona a fost acuzată și de „neregularități” în pașaportul sportiv biologic.

Cazul Simonei este judecat în aceste momente de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Totuși, în cazul în care nevinovăția nu va putea fi dovedită, Simona mai are o cale de atac: Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Reamintim că suspendarea maximă pe care Halep ar putea să o primească este una de 4 ani.

