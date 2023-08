TENIS Sâmbătă, 26 August 2023, 20:05

Simona Halep așteaptă cu sufletul la gură verdictul tribunalului Sport Resolutions, după ce a fost audiată în cazul său de dopaj. Fosta lideră mondială a dezvăluit detalii de la audieri și și-a exprimat dezamăgirea pentru întârzierea deciziei.

Simona Halep Foto: JULIAN FINNEY / Getty images / Profimedia

Simona Halep: „Este imposibil să aștepți atât de mult pentru o decizie”

Într-un interviu acordat Eurosport, Simona a vorbit despre bucuria reluării antreamentelor, dar și despre cât de grea este așteptarea, în lipsa turneelor oficiale.

„A fost un caz destul de dificil. Acolo, la audieri, echipa mea a fost extraordinară împreună cu toți experții pe care i-am avut. Avocații, de asemenea, a fost și Bogdan Stoica, avocatul din România, împreună cu Howard (n.r. Jacobs) din America. Au fost puternici și apărarea mea a fost foarte bună. Adevărul, întotdeauna este mai ușor când spui adevărul și am simțit că totul o să fie bine.

Mă așteptam să primesc decizia mult mai repede. Din câte știu eu în regulament sunt trei săptămâni. Deja se fac două luni și nu am primit absolut nicio știre despre decizie. M-am antrenat din greu, am și postat pe rețelele media pentru că am vrut să împărtășesc cu fanii mei treaba aceasta, că sunt motivată și că-mi doresc să revin pe teren cât mai repede.

Am primit o veste de la avocatul meu că până la final de august nu o să am nicio decizie. Sunt foarte dezamăgită de acest lucru. Este aproape imposibil să stai să aștepți atât de mult pentru o decizie, dar așa cum am spus nu am ce să fac prea multe și va trebui să aștept” – a declarat Simona Halep, pentru Eurosport.

De știut:

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

Halep este pentru moment suspendată provizoriu din tenis ca urmare a unui test pozitiv cu Roxadustat (efectuat pe durata US Open 2022). Ulterior, Simona a fost acuzată și de „neregularități” în pașaportul sportiv biologic.

Cazul Simonei este judecat în aceste momente de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Totuși, în cazul în care nevinovăția nu va putea fi dovedită, Simona mai are o cale de atac: Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Reamintim că suspendarea maximă pe care Halep ar putea să o primească este una de 4 ani.

