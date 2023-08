TENIS Marți, 22 August 2023, 09:13

Ana Bogdan a fost eliminat în primul tur al turneului „WTA 250” de la Cleveland, sportiva noastră fiind învinsă în două seturi de ucraineanca Anhelina Kalinina.

Ana Bogdan Foto: Steven Paston / PA Images / Profimedia

Locul 28 mondial și favorită 5 a competiției americane, Kalinina s-a impus categoric în fața româncei de pe locul 59 WTA, scor 6-2, 6-2. Partida a durat o oră și jumătate.

Anhelina se va duela în runda următoare cu învingătoarea meciului dintre Tatjana Maria (49 WTA) și Varvara Gracheva (41 WTA).

Pentru prezenţa în primul tur, Ana va primi un cec în valoare de 2.930 de dolari şi un singur punct WTA.

Tennis in the Land (Cleveland) este o competiție de categorie „WTA 250”, se dispută în perioada 20-26 august și are premii totale în valoare de $271.363. Se joacă pe hard, iar la startul competiției s-au aflat 32 de sportive.

Primele ediții au fost câștigate de Anett Kontaveit (2021) și Liudmila Samsonova (2022).