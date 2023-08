TENIS Luni, 21 August 2023, 12:09

Patricia Țig s-a oprit în primul tur al competiției „WTA 250” de la Cleveland, românca fiind învinsă în două seturi de Ekaterina Alexandrova, a patra favorită.

Patricia Tig Foto: WILLIAM WEST / AFP / Profimedia

Locul 705 în clasamentul mondial, Țig a cedat după o oră și 16 minute de joc, scor 6-1, 6-4.

Alexandrova (22 WTA) se va duela în runda următoare cu învingătoarea meciului dintre Emma Navarro (57 WTA) și Aliaksandra Sasnovich (68 WTA).

De știut:

Pentru prezenţa în primul tur, Patricia va primi un cec în valoare de 2.930 de dolari şi un singur punct WTA.

România mai este reprezentată la Cleveland de Ana Bogdan (59 WTA), care o va întâlni în primul tur pe ucraineanca Anhelina Kalinina (28 WTA, favorită 5).

Tennis in the Land (Cleveland) este o competiție de categorie „WTA 250”, se dispută în perioada 20-26 august și are premii totale în valoare de $271.363. Se joacă pe hard, iar la startul competiției s-au aflat 32 de sportive. Primele ediții au fost câștigate de Anett Kontaveit (2021) și Liudmila Samsonova (2022).