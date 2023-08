TENIS Luni, 21 August 2023, 11:09

Novak Djokovic a câștigat pentru a treia oară turneul ATP de la Cincinnati, iar sârbul a dezvăluit cât de dificil a fost să-l învingă pe Carlos Alcaraz. Scorul a fost 5-7, 7-6(7), 7-6(4), după o luptă de trei ore și 49 de minute.

Carlos Alcaraz si Novak Djokovic Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Novak Djokovic, reverență în fața lui Carlos Alcaraz: „Iisuse, nu renunți niciodată”

Nole și-a început discursul lăudându-l pe Carlos pentru calitățile sale și pentru spiritul incredibil de luptă, iar ibericul a intervenit și l-a făcut pe sârb să se gândească la Rafael Nadal.

„Atât de multe de spus, atât de puțină energie, să fiu sincer. Aș dori să-i întorc gândurile bune lui Carlos și echipei sale. Cu toții ne-am pierdut cuvintele în fața a ceea ce faci.

Ești o persoană și un campion incredibil! Mulți jucători nu reușesc să atingă aceste înălțimi în întreaga lor carieră. Ce ai reușit să faci în ultimii 2 ani este de necrezut.

Băiete, nu renunți niciodată! Iisuse! Îmi place asta la tine. Dar uneori mi-aș dori să joci câteva puncte mai așa... (n.r. Alcaraz îi spune că „Spaniolii nu mor niciodată”). Am mai auzit asta. Sau am mai experimentat asta înainte” - Novak Djokovic, la festivitatea de premiere.

*Momentul în care Alcaraz îi răspunde lui Djokovic poate fi văzut la 04:40.

Meciul cu Alcaraz i-a amintit lui Djokovic de finala cu Nadal de la Australian Open 2012

La conferința de presă, Nole a afirmat că meciul cu Alcaraz a fost la fel de intens precum finala Australian Open 2012, când sârbul s-a impus cu 5-7, 6-4, 6-2, (5)6-7, 7-5 după 5 ore și 53 de minute de joc.

​„O nebunie. Sincer! Chiar nu știu ce altceva aș putea spune. E greu de descris. Cu siguranță, a fost unul dintre cele mai grele meciuri pe care le-am jucat în viața mea, indiferent de turneu, categorie, nivel sau adversar. Este de necrezut!

De la început până la sfârșit am trecut amândoi prin multe. Suișuri și coborâșuri. Puncte incredibile. Joc mai slab. Insolație. Reveniri fantastice... Per total, unul dintre cele mai dure și mai interesante meciuri din care am făcut parte vreodată.

Acestea sunt momentele și meciurile pentru care continui să lucrez zi de zi. Nu m-am îndoit niciodată că aș putea oferi cel mai bun joc al meu atunci când va conta cel mai mult. Sunt pur și simplu încântat.

A fost un meci nebun, un adevărat roller coaster. Nu cred că am mai jucat multe astfel de meciuri în viața mea. Poate doar finala Australian Open 2012, contra lui Nadal. Aceea a mai avut atâta intensitate.

Atunci a fost vorba de 3 din 5 seturi, dar și acum am jucat aproape 4 ore la un nivel incredibil. A fost unul dintre cele mai grele meciuri din carieră, atât fizic, cât și mental.

Nu am decât să îmi scot pălăria în fața lui Alcaraz, care, la 20 de ani, joacă atât de matur și gestionează atât de bine momentele de presiune. Să nu uităm cât de tânăr este, e atât de impresionant prin tot ce face pe teren.

Când îl întâlnesc, îmi aduc aminte de duelurile cu Nadal de la începuturile carierelor noastre, trebuie să te lupți pentru fiecare punct, fiecare punct e o mare bătălie, un munte de trecut. E uimitor să mă aflu cu el pe teren, iar fanii trebuie să fie încântați că asistă la astfel de meciuri” - Novak Djokovic, la conferința de presă.

Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, 2-2 în meciurile directe

2023, Cincinnati (finala): 5-7, 7-6(7), 7-6(4) pentru Djokovic

2023, Wimbledon (finala): 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 pentru Alcaraz

2023, Roland Garros (semifinale): 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 pentru Djokovic

2022, Madrid (semifinale): (5)6-7, 7-5, 7-6(5) pentru Alcaraz.