TENIS Joi, 17 August 2023, 16:49

HotNews.ro

0

Novak Djokovic a câștigat primul său meci de simplu pe pământ american după doi ani, după ce Alejandro Davidovich Fokina a fost nevoit să se retragă în partida din turul al doilea al ATP Cincinnati.

Novak Djokovic Foto: Tetsu Joko / AP / Profimedia

Novak Djokovic despre perioada în care nu a putut juca în SUA: „Niciun regret”

După un prim set pierdut cu 6-4, Davidovich Fokina, care ceruse deja un timeot medical, s-a retras în urma unei accidentări la spate.

În optimi, Nole se a confrunta cu un alt jucător în vârstă de 36 de ani, francezul Gael Monfils.

„El joacă la fel de bine ca întotdeauna. Este cu un an mai în vârstă decât mine (va împlini 37 de ani la 1 septembrie). Toată lumea vorbește despre vârsta mea, dar cu el cum rămâne? Se descurcă extraordinar, așa că mâine vom avea un duel între veterani” – a declarat Novac Djokovic, conform CNN.

Jucătorul sârb nu s-a vaccinat împotriva Covid 19 și nu a putut intra în SUA în ultimii doi ani.

Între timp, restricțiile de călătorie au fost ridicate la începutul acestui an, iar numărul 2 mondial poate concura la Cincinnati.

Ultimul său meci în SUA înainte de victoria cu Davidovich Fokina a fost la US Open 2021, când a pierdut finala în fața lui Daniil Medvedev.

Întrebat despre absența sa de la turneele din Statele Unite, sârbul a oferit o declarație fără echivoc.

„Nu am niciun regret legat de motivele pentru care nu am fost aici în ultimii doi ani. Mă bucur că am revenit” – a anunțat Djokovic.