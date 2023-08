Aryna Sabalenka a avut parte de un meci surprinzător de dificil în turul al doilea al competiției de la Cincinnati: a doua favorită a pierdut un set în fața americancei Ann Li (locul 192 WTA), iar pe celelalte le-a câștigat cu emoții.

Li, jucătoare care se afla pe locul 44 mondial la începutul anului 2022 (cea mai bună clasare din carieră), a condus cu 5-4 în primul set, dar a cedat sub presiune și Sabalenka și-a adjudecat manșa câștigând trei gameuri la rând, scor 7-5.

Ann a pierdut doar cinci puncte în gameurile de serviciu din setul secund și a reușit două breakuri: 6-2.

Aryna s-a descurcat mai bine în decisiv: a condus cu 5-1, a ratat o primă minge de meci la 5-3, iar apoi a închis partida cu un game alb (6-4).

Pentru sportiva din Belarus urmează un duel cu rusoaica Daria Kasatkina (13 WTA).

