​Simona Halep este suspendată provizoriu din tenis de la finalul anului 2022, iar fosta lideră mondială așteaptă un verdict în scandalul de dopaj după ce a fost audiată de tribunalul Sport Resolutions. Situația Simonei a fost comentată de Adrian Marcu, fostul ei antrenor.

Simona Halep Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Adrian Marcu, convins că Simona Halep poate reveni în elita tenisului feminin

Luni, Simona a pierdut aproape toate punctele din clasamentul WTA și a coborât 520 de poziții într-o singură săptămână.

Într-un interviu acordat celor de la Gazeta Sporturilor, Adrian Marcu, fostul antrenor al Simonei Halep, a vorbit despre șansele ca românca să revină în elita tenisului feminin, însă s-a declarat șocat de felul cum este gestionată situația acesteia.

„Mi se pare ireal ce se întâmplă, cu toată amânarea asta. Sincer, nu am mai auzit o situație ca asta în care să se târâie atât și să nu se ajungă la o concluzie. Care o fi ea această concluzie și după, nu știu, și tu încerci să arăți cum a fost de fapt situația.

Acum vine US Open, s-a terminat Montrealul și mai are, nu știu, câteva puncte de la US Open. E clar că în momentul ăsta tu ești la 0 puncte în clasament.

Să fi dat o chestie acum, să zici, e bună pentru mine că mă duc apoi să joc. La cât timp nu a jucat, va fi foarte foarte greu, dar măcar ai o luminiță în față, vine Australia, mă antrenez, joc, dar așa, stai...

Nici nu știu cum s-o trezi, cum s-o simți în fiecare zi. Cum te simți când nu ai nicio idee în ce situație ești. Mă antrenez, nu mă antrenez, habar n-am, nu știu. Ireal ce i se întâmplă.

Eu o văd revenind și jucând foarte bine, la cum o cunoaștem, mai ales acum, când ar avea de dovedit ceva. Simona nu se lasă, ar fi o mare surpriză să se lase, dar sunt sigur că nu o va face.

Mă uit la ce se întâmplă acum în circuitul feminin, sunt sigur că poate ajunge din nou spre sus. O să-i trebuiască o perioadă să intre în ritm, dar la ambiție stă bine.” - a transmis acesta.

Simona Halep a fost audiată de tribunalul Sport Resolutions la finalul lunii iunie și de atunci fosta lideră mondială se află într-un lung proces de așteptare.

Concret, aceștia analizează argumentele prezentate de Simona Halep în ceea ce privește testul pozitiv cu Roxadustat de la US Open 2022.

De știut:

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

Simona Halep este pentru moment suspendată provizoriu din tenis ca urmare a unui test pozitiv cu Roxadustat (efectuat pe durata US Open 2022).

Cazul Simonei este judecat în aceste momente de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Totuși, în cazul în care nevinovăția nu va putea fi dovedită, Simona mai are o cale de atac: Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Reamintim că suspendarea maximă pe care Halep ar putea să o primească este una de 4 ani.

