Andrei Pavel, fostul mare jucător român și fost antrenor al Simonei Halep, a vorbit despre situația în care se găsește sportiva noastră în prezent.

Andrei Pavel Foto: Inquam Photos / Ciprian Petcut

Andrei Pavel, 49 de ani, fost loc 13 ATP, a venit în echipa Simonei Halep în septembrie 2017, după US Open. „Cneazul”, cum este poreclit, a fost prezent la mai multe turnee alături de Simona, colaborând cu australianul Darren Cahill în pregătirea româncei;

Cu Andrei Pavel în echipă, Simona a ajuns numărul 1 WTA și a câștigat primul turneu de Grand Slam, Roland Garros 2018. Cei doi s-au despărțit după aproximativ un an, în august 2018.

„Nu înțeleg de ce nu e decizia deja luată, de ce o prelungesc atât de mult. Am văzut că e înscrisă la US Open, am văzut că se antrenează. Ar fi o gură de aer să joace la US Open. Sper să revină pe terenul de tenis, am văzut că a revenit și Caroline Wozniacki. M-a surprins foarte multe toată povestea asta cu dopingul.

Cât am fost antrenorul ei, ea mânca foarte simplu, foarte normal. Îi plăceau puiul, piureul de cartofi, tiramisu ca prăjitură, lucruri foarte simple. Iar în ceea ce privește vitaminizarea, era și mai simplu, foarte simplu, nu era nimic științific.

Lua niște batoane Isostar, care au prea mult zahăr în ele, după mine, nu sunt performante. Lua vitamine simple și, cu toate astea, abilitatea ei pe teren era maximă. Făcea pregătire fizică foarte bună, intensitatea ei era maximă. Să aud că s-a dopat a fost o surpriză imensă”,a explicat Andrei Pavel în podcastul SportCast.

Întrebat de moderator despre diferitele variante conspiraționiste care circulă în lumea tenisului, cum că Simona Halep ar fi făcut un pact cu WTA, Andrei Pavel a fost reticent:

„Nu am de unde să știu ce e acolo, dar din punctul meu de vedere e o nebunie. Sper să afle ce s-a întâmplat, dar eu n-am nicio bază să spun ceva concret. Tot ce pot să spun este că ea nu s-a dopat niciodată intenționat, nu a făcut-o pentru tenis, pentru performanță, ci pentru niște lucruri personale, după părerea mea”, a explicat el.

