TENIS Marți, 08 August 2023, 14:06

0

​Novak Djokovic deține cele mai importante recorduri din tenisul de câmp masculin, sârbul fiind primul la capitolele: săptămâni pe locul 1 ATP, titluri de Grand Slam, dar și trofee Masters. Cu toate acestea, Nole are o înfrângere recentă care încă-l doare și bântuie.

Novak Djokovic Foto: Chryslene Caillaud / Panoramic / Panoramic / Profimedia

Înfrângerea de la JO Tokyo cu Alexander Zverev încă-l bântuie pe Novak Djokovic

Într-o intervenție pentru Radio Televiziunea din Serbia, Djokerul vorbește despre următorul mare obiectiv al carierei, dar și despre înfrângerea care-l doare cel mai mult și care încă-l bântuie.

Venind vorba despre următorul mare obiectiv, Nole aduce în discuție Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024. Sârbului îi lipsește aurul olimpic, fiind singurul titlu important pe care Djokerul nu-l are (încă) în vitrină.

„O medalie olimpică, în special una de aur, este și va fi mereu o mare dorință”, spune Djokovic despre participarea la JO din vara anului viitor.

Turneul olimpic de tenis din 2024 se va ține în complexul de la Roland Garros, pe zgură.

Ducând mai apoi discuția către înfrângerea care-l doare încă, Nole vorbește despre meciul pierdut contra lui Alexander Zverev la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din vara lui 2021 (ar fi trebuit să aibă loc în 2020, dar competiția a fost amânată din cauza pandemiei de Covid-19).

„Am revăzut meciul cu Zverev de la Tokyo de mai multe ori, în încercarea de a-mi da seama ce am greșit. Am jucat superb până în acel moment, dar am simțit că împotriva lui am rămas fără putere, atât mentală, cât și fizică”.

La Tokyo, aurul a fost cucerit de Alexander Zverev, argintul de Karen Khachanov și bronzul de Pablo Carreno Busta (ibericul a trecut în meciul pentru medalie tocmai de Novak Djokovic).

Novak Djokovic vs Alexander Zverev la JO Tokyo 2020

Sursa video: Eurosport

De știut despre recordurile lui Novak Djokovic

Sârbul a cucerit de-a lungul carierei 94 de turnee ATP, dintre acestea 23 fiind de Grand Slam (record). Are șase titluri la Turneul Campionilor (tot record - la egalitate cu Federer) și 38 de trofee Masters (record). Mai mult decât atât, este singurul jucător care a cucerit toate cele nouă trofee de tip Masters (de cel puțin două ori pe fiecare).

Trebuie reamintit faptul că are 389 de săptămâni pe locul 1 ATP, ceea ce reprezintă, de asemenea, un record (Federer, al doilea clasat, și-a încheiat cariera cu 310 săptămâni).