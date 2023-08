TENIS Luni, 07 August 2023, 12:20

Jaqueline Cristian nu a reușit să se califice în finala turneului „WTA 250” de la Praga, sportiva noastră fiind învinsă în trei seturi de Nao Hibino.

Jaqueline Cristian Foto: Maksim Konstantinov/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jaqueline Cristian, învinsă de Nao Hibio în semifinalele WTA Praga

Meciul din Cehia trebuia să se joace sâmbătă, dar programul a fost perturbat din cauza ploii. Partida a început duminică, dar a fost întreruptă de mai multe ori, ultima dată la scorul de 5-2 și 15-15 în decisiv pentru niponă.

Jaqueline a condus cu 4-1 în primele seturi, dar l-a pierdut pe primul și a avut nevoie de tiebreak pentru a se impune în al doilea. Românca a început decisivul cu break, dar și-a pierdut de două ori serviciul și nu a mai putut reveni.

Japoneza a obținut victoria după două ore și 40 de minute de joc, scor 6-4, (2)6-7, 6-3.

De știut:

Ajunsă pe tabloul principal din postura de lucky loser, Hibino va juca luni atât finala de simplu (vs Linda Noskova), cât şi pe cea de dublu (alături de Oksana Kalashnikova).

Pentru prezența în sferturi, Jaqueline va primi un cec în valoare de $11.276 și 110 puncte în ierarhia WTA de simplu.

Grație parcursului din Cehia, Cristian se află pe locul 103 în clasamentul WTA Live.

„Livesport Prague Open” are loc în perioada 31 iulie - 6 august pe hard, are premii totale în valoare de $259.303, face parte din categoria WTA 250, iar campioana en-titre este Marie Bouzkova (la ediția din acest an a fost deja eliminată în runda inaugurală de Jaqueline Cristian).