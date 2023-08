TENIS Vineri, 04 August 2023, 16:08

0

Nao Hibino s-a calificat vineri în semifinalele turneului „WTA 250” de la Praga, fază a competiției în care sportiva din Japonia o va întâlni pe românca Jaqueline Cristian.

Jaqueline Cristian Foto: Maksim Konstantinov/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jaqueline Cristian - Nao Hibino, în semifinalele WTA Praga

Ajunsă pe tabloul principal din postura de lucky loser, Hibino (136 WTA) a trecut fără emoții de cehoaica Tereza Martincova (109 WTA), scor 6-1, 6-2. Meciul a durat o oră și zece minute.

Nao pierduse în ultimul tur al calificărilor în fața Emilianei Arango (181 WTA), scor 3-6, 6-1, 6-0. Sportiva din Columbia a fost eliminată apoi în optimi de Jaqueline, scor 6-4, 6-3.

Nao Hibino le-a mai învins în Cehia pe Sara Errani (119 WTA) și Viktoria Hruncakova (117 WTA).

De știut:

Jaqueline Cristian și Nao Hibino s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA. Meciul a avut loc anul acesta, la Auckland, iar japoneza s-a impus cu 6-3, 4-6, 6-2.

Calificarea în sferturi este recompensată cu un cec în valoare de $11.276 și cu 110 puncte în ierarhia WTA de simplu.

Grație parcursului din Cehia, Cristian se află pe locul 102 în clasamentul WTA Live. Dacă se va califica în finală, românca va urca până pe locul 88. Câștigarea turneului ar însemna un salt de 52 de poziții, până pe locul 70 mondial (cel mai sus a fost pe 58).

„Livesport Prague Open” are loc în perioada 31 iulie - 6 august pe hard, are premii totale în valoare de $259.303, face parte din categoria WTA 250, iar campioana en-titre este Marie Bouzkova (la ediția din acest an a fost deja eliminată în runda inaugurală de Jaqueline Cristian).