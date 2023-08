TENIS Miercuri, 02 August 2023, 13:39

​Jaqueline Cristian s-a calificat miercuri în sferturile turneului WTA de la Praga, sportiva noastră (locul 122 mondial) trecând, scor 6-4, 6-3, de Emiliana Arango (Columbia - locul 181 WTA).

Jaqueline Cristian Foto: Rob Prange / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jaqueline Cristian, victorie cu Emiliana Arango - Va da în sferturi peste a opta favorită, Kateryna Baindl

Primul set a fost unul zbuciumat, cu răsturnări de situație și cu multe breakuri. Nu a fost prea multă siguranță de la lansare, Jaqueline pierzând două gameuri de serviciu, iar adversara trei.

Cristian și-a adjudecat manșa după ce pe final de set a fost jucătoarea care și-a asumat riscuri, a fost agresivă, iar tactica a dat roade (6-4).

După ce a pierdut la doar câteva puncte primul set, Emiliana a cedat din punct de vedere mental. A devenit tot mai nervoasă, a comentat la unele decizii ale arbitrilor de linie, iar jocul său a luat-o în jos.

Jaqueline a profitat în debutul setului al doilea de problemele de concentrare ale adversarei și s-a distanțat la 3-0 (cu un singur break, însă).

De la 4-1, jucătoarea din Columbia a făcut un pas în teren, iar acest lucru s-a văzut și în evoluția raliurilor. Arango a reușit un break la zero (game rău făcut de Jaqueline) și s-a apropiat la 3-4, cu serviciul.

Nu a fost însă loc pentru o revenire completă a jucătoarei din America de Sud, Jaqueline accelerând și punând presiune de la retur.

A venit breakul care până la urmă a făcut diferența în set (6-3) și care a adus finalul partidei. Meciul a durat o oră și 31 de minute.

De știut:

Calificarea în sferturi este recompensată cu un cec în valoare de $6.418 și cu 60 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

Pentru un loc în semifinalele de la Praga, Jaqueline va avea de luptat cu Kateryna Baindl (Ucraina - 29 de ani, locul 98 WTA la simplu și favorită 8 a competiției).

„Livesport Prague Open” are loc în perioada 31 iulie - 6 august pe hard, are premii totale în valoare de $259.303, face parte din categoria WTA 250, iar campioana en-titre este Marie Bouzkova (la ediția din acest an a fost deja eliminată în runda inaugurală de Jaqueline Cristian).