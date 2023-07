TENIS Joi, 13 Iulie 2023, 09:30

0

​Joi vor avea loc pe iarba londoneză semifinalele feminine de la Wimbledon 2023, fază a competiției de Grand Slam unde se vor întâlni Svitolina cu Vondrousova și Jabeur cu Sabalenka.

Elina Svitolina Foto: Mark Greenwood/IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia

Svitolina vs Vondrousova și Jabeur vs Sabalenka în semifinalele feminine de la Wimbledon 2023

Indiferent de rezultate, vom avea o nouă campioană la Wimbledon, niciuna dintre cele patru jucătoare nereușind până acum să ridice trofeul de la All England Club.

Elina Svitolina - Cel mai bun rezultat la Wimbledon: faza semifinalelor, la edițiile din 2019 (învinsă de Simona Halep) și 2023.

Marketa Vondousova - Cel mai bun rezultat până la ediția din acest an era o calificare în turul al doilea, bifată în 2021.

Ons Jabeur - Cea mai bună performanță de la All England Club este finala jucată anul trecut, atunci când sportiva din Tunisia a fost învinsă de Elena Rybakina.

Aryna Sabalenka - A ajuns de două ori în semifinalele de la Wimbledon: în 2021 a fost învinsă în penultimul act de Karolina Pliskova, iar acum se va duela cu Ons Jabeur pentru un loc în marea finală.

Elina Svitolina (76 WTA) vs Marketa Vondrousova (42 WTA) / de la ora 15:30

S-au intersectat de cinci ori în circuitul mondial, iar scorul este 3-2 în favoarea sportivei din Ucraina. În ultimul meci, victoria i-a revenit însă jucătoarei din Cehia: se întâmpla la Jocurile Olimpice de la Tokyo, în semifinale (scor 6-3, 6-1). Va fi însă primul duel pe iarbă dintre cele două.

Elina și Marketa reprezintă în mod evident marile surprize ale ediției din acest an. Prima a născut în urmă cu 9 luni, iar revenirea în circuit s-a produs în acest an, iar jucătoarea din Cehia nu depășise turul al doilea în istoria participărilor de la All England Club.

Ons Jabeur (6 WTA) vs Aryna Sabalenka (2 WTA) / după ce se termină prima semifinală

„Finala” din semifinale va avea loc între Ons Jabeur și Aryna Sabalenka. Rămasă principală favorită după eliminarea polonezei Iga Swiatek, Aryna este favorita specialiștilor.

Rămâne însă de văzut cum și dacă va reuși Ons să absoarbă forța loviturilor adversarei, cheia jocului pentru Ons constând în capacitatea de a putea dicta ritmul grație variației fantastice din jocul său.

O sportivă cu multă forță precum Sabalenka trebuie jucată variat, cu schimbări de direcție, cu sliceuri care să o incomodeze și cu scurte care să o scoată din zona de confort de pe baseline.

Sabalenka conduce cu 3-1 în meciurile directe cu Jabeur, singura victorie a sportivei din Tunisia venind pe zgura de la Roland Garros, în 2020.

De la acel moment, Aryna a câștigat toate cele trei partide care aveau să urmeze, una dintre ele chiar pe iarba londoneză: 6-4, 6-3 în sferturile ediției din 2021.

*Semifinalele feminine de la Wimbledon pot fi urmărite în direct pe canalele Eurosport.