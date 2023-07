TENIS Luni, 10 Iulie 2023, 17:42

Digisport.ro

Madison Keys (locul 18 WTA) s-a calificat luni în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la Wimbledon, după ce a trecut foarte greu de rusoaica Mirra Andreeva, în vârstă de numai 16 ani, în trei seturi, 3-6, 7-6 (7/4), 6-2.

Mirra Andreeva Foto: Daniel LEAL / AFP / Profimedia

La opt ani după ce a atins această fază a competiţiei pe iarba londoneză, Madison Keys, care mai are în palmares o finală la US Open în 2017 şi semifinale la Australian Open (2015, 2022), Roland Garros (2018) şi US Open (2018), şi-a valorificat experienţa. Keys nu mai pierduse în acest sezon niciun set pe iarbă, ea câştigând săptămâna trecută turneul de la Eastbourne pentru a doua oară în carieră.

În setul al treilea, la scorul de 5-2, 40-40, în favoarea jucătoarei din SUA, Mirra Andreeva (102 WTA) a călcat greșit, s-a dezechilibrat și și-a scăpat racheta, care a lovit puternic terenul. Arbitrul de scaun a considerat acest gest ca fiind unul nesportiv și a sancționat-o pe sportiva din Rusia cu un punct.

Astfel, Keys a beneficiat de o minge de meci și a câștigat jocul... Citește integral pe DigiSport.ro