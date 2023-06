INTERVIU Marți, 13 Iunie 2023, 09:17

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Sasa Ozmo este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați jurnaliști implicați în lumea tenisului de câmp. Participă de ani buni la evenimentele importante din circuitul mondial (inclusiv toate turneele de Grand Slam) și este o voce care impune respect în centrul de presă de la orice competiție din sportul alb.

Sasa Ozmo, in complexul de la Roland Garros Foto: Sasa Ozmo / Facebook

Jurnalistul Sasa Ozmo și discuția cu HotNews.ro despre Djokovic, Federer, Nadal, viitorul tenisului, dar și cazul Simonei Halep

Prezent ca de obicei la Roland Garros, Sasa a trăit de la fața locului un moment istoric: cel de-al 23-lea titlu de Grand Slam cucerit de compatriotul Novak Djokovic - un record pentru tenisul masculin.

Jurnalistul a vorbit cu HotNews.ro după succesul fantastic reușit de Nole pe Philippe Chatrier. Nu au lipsit nici referirile la viitorul tenisului fără BIG 3 (Federer, Nadal, Djokovic), dar nici la cazul de dopaj în care este implicată Simona Halep.

HotNews.ro: Cât de important este pentru Serbia titlul de Grand Slam cu numărul 23 cucerit de Novak Djokovic la Roland Garros?

Sasa Ozmo: „Nole este iubit de aproape toată lumea și ne place să-i sărbătorim victoriile. În ceea ce privește cât de importante sunt succesele lui în Serbia, da, sunt. O zi, o săptămână, dar Serbia este o țară care are destule probleme de rezolvat și nu cred că este cel mai important lucru (n.r. victoria lui Djokovic de la Paris).

Dar, desigur, pentru oamenii care iubesc sportul, așa cum sunt și eu și mulți alții, înseamnă mult să vezi un conațional cum câștigă la un nivel atât de ridicat”.

HotNews.ro: Este Djokovic cel mai mare sportiv din istoria Serbiei?

Sasa Ozmo: „Serbia este o țară în care sportul se trăiește la o anumită intensitate, în care avem tendința să ne identificăm cu atleții noștri. Avem mulți sportivi de succes de-a lungul istoriei: baschetbaliști, voleibaliști, jucători de polo, dar cred că Novak este cel mai bun din toate timpurile și putem să afirmăm asta fără nicio dilemă.

Îl avem, de asemenea, pe Nikola Jokic (jucător la Denver Nuggets, echipă care a câștigat în premieră titlul NBA chiar astăzi, sârbul fiind desemnat MVP), dar la nivel global cred că în acest moment Djokovic este unul dintre cei mai buni sportivi din istorie, nu doar din Serbia. Este un excelent ambasador pentru Serbia”.

HotNews.ro: Unde crezi că se va opri Novak Djokovic? Poate cuceri 24-25 sau chiar 26 de titluri de Grand Slam?

Sasa Ozmo: „Cred că nimeni nu poate spune cu precizie când se va opri, retrage din sport. Din punct de vedere fizic este ok, nu este la cel mai bun nivel așa cum era acum zece ani. Dar, repet, este în regulă ținând cont de faptul că are 36 de ani.

Din punct de vedere mental, vom vedea. Așa cum și el zicea orice se poate schimba de la o zi la alta. Dar, pentru încă un an de zile, poate doi, este unul dintre favoriții la câștigarea titlurilor de Grand Slam.

Mai cred că motivația lui va rămâne de neclintit cel puțin până la Jocurile Olimpice (n.r. din vara lui 2024, de la Paris). Deci pentru anul viitor eu spun că-și va menține dorința și motivația să mențină rutina zilnică, cea care l-a ajutat să fie un sportiv cu rezultate atât de bune”.

HotNews.ro: Cât de importanți sunt sportivi de genul Djokovic și Halep pentru țări precum Serbia și România?

Sasa Ozmo: „Cred că Serbia și România sunt similare atunci când vine vorba de a se identifica cu sportivii lor. Suntem țări mici și vorbim despre mentalitatea oamenilor (n.r. de a se simți reprezentați de anumiti sportivi de succes).

Dar, de exemplu, Argentina este o țară foarte mare, dar are un mod identic de a gândi. Uitați-vă cum au sărbătorit titlu mondial de la fotbal, a fost ceva nebunesc. Deci cred că amândoi știm că este ceva foarte important (n.r. pentru Serbia și România să aibă sportivi cu care să se mândrească)”.

HotNews.ro: Cum se vede din exterior cazul de dopaj al Simonei Halep?

Sasa Ozmo: „În ce o privește pe Simona și cazul ei de dopaj, l-am urmărit îndeaproape. Așa cum bine știi este una dintre jucătoarele mele favorite, i-am admirat mereu modul de a juca și persoana care este pe teren și în afara lui.

Cred că unul dintre lucrurile care vorbește de la sine despre ea este faptul că oamenii (n.r. din interiorul fenomenului) au vorbit foarte deschis despre faptul că nu cred că ea ar face așa ceva (n.r. să se dopeze).

Nu în ultimul rând, ea merită să fie tratată corect, să fie audiată și tot ce este nevoie. Cazul trebuie rezolvat mai repede, într-un fel sau altul. Mai devreme sau mai târziu eu sper să o revedem pe teren. Chiar cred că va avea încă multe de spus în acest sport care-i lipsește atât de mult”.

HotNews.ro: Cum crezi că va arăta tenisul fără BIG 3?

Sasa Ozmo: „Viitorul tenisului fără BIG 3 (n.r. Federer, Nadal, Djokovic) cred că va fi foarte ok. În trecut, a existat aceeași poveste după ce Borg și McEnroe s-au retras. Toată lumea se întreba: oh, cum va arăta tenisul fără cei doi?

După ce Sampras și Agassi s-au retras a venit aceeași întrebare: cine-i va înlocui? Categoric acești tipi sunt „extratereștri” (n.r. Roger, Rafa, Novak), au realizat ceva era de neimaginat acum 20 de ani.

Dar, după cum vezi avem deja noile staruri care vin din urmă. Carlos Alcaraz a reușit să atragă atenția întregii lumi, nu doar pe cea a tenisului. Îl avem pe Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas.

Avem personalități diferite, stiluri diferite. Chiar cred că tenisul va fi ok (n.r. fără cei trei mari). Poate timp de câțiva ani unii oameni vor spune că nu este același (n.r. sportul alb fără Federer, Nadal și Djokovic), dar așa cum se spune: the show must go on”.

HotNews.ro: De-a lungul anilor, Novak Djokovic a fost o țintă pentru mulți dintre cei implicați în lumea tenisului. De ce crezi?

Sasa Ozmo: „Am cam obosit să răspund la această întrebare mereu și mereu. Poate fi din cauză că a rupt monopolul instaurat de Federer și Nadal, poate că vine dintr-o țară mică, poate pentru că este nervos și supărat uneori pe teren, chiar nu știu.

Dar știu cu siguranță că mulți oameni îl iubesc și-l tratează cu respectul pe care-l merită un asemenea campion”.

HotNews.ro: Novak Djokovic se bucură de o mare popularitate în Serbia. Dacă să presupunem că mâine ar decide să intre în politică crezi că ar fi ales președinte al țării?

Sasa Ozmo: „Nu cred că va intra în politică, nu curând, nu în viitor. Sper să nu mă înșel și chiar cred că nu mă înșel. Unele dintre acțiunile sale din trecut au dovedit asta (n.r. că nu este interesat să intre-n politică)”.

De știut:

Novak Djokovic a trecut pentru prima dată în carieră pe primul loc în ierarhia titlurilor de Grand Slam. Cu 23 de trofee majore, sârbul l-a devansat pe Rafael Nadal (22). Pe trei se găsește Roger Federer (20 - retras din tenis).

Este titlul cu numărul 94 din palmaresul Djokerului, dintre aceste turnee câștigate 23 fiind de Grand Slam.

Djokovic este primul jucător din istoria tenisului care reușește să câștige de cel puțin trei ori fiecare turneu de Grand Slam.

De asemenea, Nole a câștigat de cel puțin două ori toate cele 9 turnee de categorie Masters (ATP 1000).

