Sâmbătă, 10 Iunie 2023

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

​Iga Swiatek (lidera mondială) și Karolina Muchova (43 WTA) se întâlnesc în marea finală feminină de la Roland Garros, ediția din 2023. De-a lungul timpului, cele două s-au mai duelat o singură dată, iar câștig de cauză a avut sportiva din Cehia. Meciul de pe Philippe Chatrier este LiveBLOG pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport 1.

Iga Swiatek Foto: Jean-Francois Badias / AP / Profimedia

Iga Swiatek vs Karolina Muchova 1-0, LiveBLOG în finala de la Roland Garros 2023

Muchova face destul de des pasul spre fileu, vrea să pună presiune pe lidera mondială. Se lovește puternic, fiecare vrea să-și impună ritmul și să preia inițiativa-n schimburi.

Iga conduce pentru prima dată pe tabelă (1-0), dar Karolina a fost responsabilă cu spectacolul: a reușit două scurte de efect.

La finală este prezent și Ion Țiriac - se găsește în celebra sa lojă.

Nu lipsește nici celebra fanfară - a asigurat fondul sonor în atât de multe partide de pe Chatrier.

Finala va debuta cu Iga la serviciu.

Eva Asderaki-Moore este arbitra din scaun a finalei feminine de la Roland Garros.

Cele două sportive au pătruns pe imensa arenă Philippe Chatrier (mai există locuri libere).

De știut:

Iga și Karolina s-au întâlni o sigură dată în carieră: în 2019, la Praga, iar câștig de cauză a avut jucătoarea din Cehia, scor 4-6, 6-1, 6-4.

Dacă se impune la Roland Garros 2023, Iga Swiatek va ajunge la cota patru titluri de Grand Slam câștigate. Cu această performanță le va egala pe Hana Mandlikova, Arantxa Sanchez Vicario, Kim Clijsters, Naomi Osaka (Era Open), Elisabeth Moore, Hazel Hotchkiss Wightman și Shirley Fry.

Școala de tenis din Cehia este una dintre cele mai bune din istoria tenisului, ea dând de-a lungul timpului mari campioni precum Martina Navratilova, Ivan Lendl, Jan Kodes, Jaroslav Drobny, Petr Korda, Hedwiga Rosenbaumova, Helena Sukova, Jana Novotna, Hana Mandlikova, Karel Kozeluh și Petra Kvitova.

Cine este Iga Swiatek

Are 241 de victorii și 61 de înfrângeri în carieră. A adunat doar din premiile din tenis $16.854.913. A urcat pe primul loc pe 4 aprilie 2022. În acest an are două turnee câștigate: Doha și Stuttgart.

Are 21 de ani și este lidera ierarhiei mondiale de simplu.

Turnee câștigate în carieră (13 - 3 dintre acestea de Grand Slam)

2023 - Doha, Stuttgart

2022 - Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Roma, Roland Garros, US Open, San Diego

2021 - Adelaide, Roma

2020 - Roland Garros.

Finale pierdute

2023 - Dubai, Madrid

2022 - Ostrava

2019 - Lugano

Iga Swiatek, parcurs incredibil la Roland Garros 2023

Turul I: 6-4, 6-0 vs Cristina Bușca (70 WTA).

Turul II: 6-4, 6-0 vs Claire Liu (102 WTA)

Turul III: 6-0, 6-0 vs Xinyu Wang (80 WTA)

Optimi: 5-1 (abandon) vs Lesia Tsurenko (66 WTA)

Sferturi: 6-4, 6-2 vs Coco Gauff (6 WTA)

Semifinale: 6-2, 7-6(7) vs Beatriz Haddad Maia (14 WTA)

Cine este Karolina Muchova

Are 260 de victorii și 131 de înfrângeri în carieră. A adunat doar din premiile din tenis $4.205.445. Cel mai bun loc ocupat în carieră: 19, pe 17 mai 2021.

În acest sezon nu are vreun turneu câștigat, iar de-a lungul carierei s-a impus într-o singură competiție: WTA Seul, în 2019.

A mai disputat o finală de turneu: Praga, 2019. Are 26 de ani, iar în prezent se află pe locul 43 în ierarhia mondială de simplu.

Cele mai bune rezultate obținute de Karolina Muchova la turneele de Grand Slam: semifinale la Australian Open (2021) și Roland Garros (2023), sferturi la Wimbledon (2019, 2021) și optimi la US Open (2020).

Karolina Muchova, parcurs la Roland Garros 2023

Turul I: 7-6(5), 7-5 cu Maria Sakkari

Turul II: 6-3, 0-6, 6-3 cu Nadia Podoroska

Turul III: 6-3, 6-2 cu Irina Begu

Optimi: 6-4, 6-3 cu Elina Avanesyan

Sferturi: 7-5, 6-2 cu Anastasia Pavlyuchenkova

Semifinale: 7-6(5), 6-7(5), 7-5 cu Aryna Sabalenka.