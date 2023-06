Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa se afișează tot mai mult împreună pe rețelele sociale, iar zvonurile din lumea tenisului vorbesc tot mai des despre faptul că aceștia formează un cuplu.

Iberica (care nu a participat la Roland Garros din cauza unei accidentări) a putut fi văzută în loja grecului la meciul acestuia din optimile de la Paris (cu Sebastian Ofner, partidă câștigată în trei seturi, scor 7-5, 6-3, 6-0).

„Cei mai buni prieteni și suflete pereche. Nimic mai mult, nimic mai puțin”, au precizat cei doi pe rețelele sociale.

Imaginile cu Stefanos și Paula par însă să vorbească despre mai multe decât o prietenie.

Stefanos Tsitsipas - 24 de ani, cel mai sus a fost pe locul 3 ATP. A adunat doar din premiile din tenis $25.960.665.

Paula Badosa - 25 de ani, cel mai sus în ierarhia WTA s-a aflat pe 2. A strâns doar din premiile din tenis $5.747.864.

Imaginile din ultima perioadă de pe rețelele sociale cu Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa.

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa dancing together \uD83D\uDC83\uD83C\uDFFB\uD83D\uDD7A\uD83C\uDFFB



Tennis needed another power couple.



They gave it to us. \uD83D\uDC9A

pic.twitter.com/fhSFxAa7yJ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2023

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa post a cutesy couple photo in Dubai.



They look great together. And most importantly, they look happy \uD83E\uDD70 pic.twitter.com/V6wfOIeMOE — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2023

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa giving us a glimpse of their trip in Dubai



\uD83E\uDD79\uD83D\uDC9A pic.twitter.com/0F7DoQxxFd — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2023