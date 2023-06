TENIS Joi, 08 Iunie 2023, 10:26

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic este marele meci așteptat de toată lumea la Roland Garros, duelul foarte interesant dintre cei doi urmând să aibă loc vineri, în semifinalele de la Paris.

Carlos Alcaraz Foto: Thibault Camus / AP / Profimedia

Alex Corretja spune că Alcaraz trebuie să fie răbdător și să nu caute lovituri câștigătoare la fiecare schimb contra lui Djokovic

Dublu finalist la Paris (la edițiile din 1998 și 2001) și fost ocupant al locului 2 mondial, Alex Corretja a prefațat meciul dintre Alcaraz și Djokovic.

Fostul jucător este de părere că Alcaraz trebuie să fie răbdător, să urmărească să-și facă jocul de regularitate și să nu caute lovituri câștigătoare în fiecare schimb.

„Cu toții așteptăm marea înfruntare dintre Carlitos și Novak. Sunt sigur că nu îi va fi ușor lui Alcaraz, dar am încredere în el că poate face o partidă mare. Toți spaniolii cred asta, îl văd pregătit. Dar sunt sigur că va suferi, nu e niciodată ușor să îl învingi pe Djokovic într-o partidă care se joacă după sistemul cel mai bun din 5 seturi.

Carlitos are nevoie să fie răbdător, trebuie să își facă jocul propriu. Nu trebuie să schimbe nimic, are nevoie să fie conștient că Nole va da totul pentru această partidă și îl va angrena în schimburi lungi.

Carlos trebuie să dicteze ritmul, să joace agresiv, dar să nu se grăbească. E dificil să păstreze același nivel pentru două ore și jumătate - trei ore, dar am încredere că o va putea face.

Are nevoie și de creativitate și trebuie să înțeleagă că nu are cum să caute lovituri câștigătoare în fiecare schimb. Novak e stabil, are mare experiență și va juca lung, încercând să îl scoată din ritm pe Alcaraz.

Dar, dacă găsește un mix bun între răbdare, scurte și lovituri direct câștigătoare, cred că poate fi considerat favorit. Va fi o întâlnire titanică, o mare bătălie” - Alex Corretja, pentru Eurosport.

Carlos și Novak s-au intersectat o singură dată până acum în circuitul ATP, la Madrid, în 2022, în semifinale. A avut câștig de cauză ibericul, scor 6-7(5), 7-5, 7-6(5).

Roland Garros 2023, semifinale: Alcaraz vs Djokovic și Ruud vs Zverev

Cele două semifinale masculine de la Roland Garros vor avea loc în cursul zilei de vineri, orele de start urmând să fie confirmate de către organizatorii francezi.

Partidele pot fi urmărite în direct pe Eurosport.

Carlos Alcaraz (1) vs Novak Djokovic (3) / 1-0 meciuri directe

Casper Ruud (4) vs Alexander Zverev (22) / 1-2

Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 28 mai - 11 iunie, are premii totale în valoare de 49.6 milioane de euro, iar aceasta este ediția cu numărul 127. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 14 ori câștigător la Paris).