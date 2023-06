Roland Garros Miercuri, 07 Iunie 2023, 11:25

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Stefanos Tsitsipas ajungea în 2021 până în finala de la Roland Garros, dar aventura grecului la Paris a fost una mai scurtă în acest an (a fost eliminat în sferturi). După ce a fost învins de Carlos Alcaraz, al cincilea favorit a încercat să explice evoluția modestă din prima parte a meciului.

Stefanos Tsitsipas Foto: Matthieu Mirville/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Carlos l-a învins în trei seturi pe Stefanos, scor 6-2, 6-1, 7-6(5). Partida a durat două ore și 13 minute.

Stefanos Tsitsipas spune că i-a fost somn în timpul meciului cu Carlos Alcaraz

Deranjat de modul în care au fost programate meciurile lui (în turul trei și în optimi a terminat după ora 21:00, iar în sferturi a început de la ora 20:30), Tsitsipas a afirmat că a luat melatonină pentru că nu s-a odihnit bine, iar apoi i-a fost somn în timpul partidei cu Alcaraz.

„El a jucat bine. Nu a fost un tenis excepţional, dar a jucat bine. Dar este un lucru pe care trebuie să-l evit pe viitor şi anume să iau pastile de melatonină şi să fac o mică siestă chiar înaintea unui meci, pentru că acest lucru nu mi-a reuşit prea bine.

Programul a fost destul de dificil în ultimele zile. Am avut sesiuni noaptea, nu foarte târziu, dar destul de târziu pentru mine ca să-mi dereglez programul de somn.

Iar somnul este vital, este esenţial. Recuperarea este cea mai importantă când eşti în competiţie şi mai ales la turnee de Grand Slam.

Am mai făcut greşeala asta şi altă dată, înainte de a juca cu Novak la Bercy anul trecut. Am avut acelaşi rezultat ca astăzi în primele două seturi. Deci, melatonina are acest efect!

Dar, nu vreau să iau nimic din ce este al lui Carlos. El este un băiat care joacă foarte bine, iar despre asta nu discutăm” - Stefanos Tsitsipas, la conferința de presă.

De știut:

Carlos Alcaraz a câștigat 7 dintre ultimele 8 meciuri disputate împotriva jucătorilor din Top 5 ATP. De asemenea, spaniolul a înregistrat 25 de victorii în ultimele 27 de partide jucate pe zgură.

Carlos Alcaraz și Novak Djokovic se vor duela în semifinale la Roland Garros. Cei doi s-au mai întâlnit o singură dată, iar spaniolul s-a impus cu (5)6-7, 7-5, 7-6(5) în semifinalele Mastersului de la Madrid (2022).

Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 28 mai - 11 iunie, are premii totale în valoare de 49.6 milioane de euro, iar aceasta este ediția cu numărul 127. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 14 ori câștigător la Paris).

