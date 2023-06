Beatriz Haddad Maia a obținut calificarea în sferturi la Roland Garros, sportiva din Brazilia învingând-o pe Sara Sorribes Tormo în cel mai lung meci din circuitul WTA în 2023.

Favorită 14 la Grand Slamul de la Paris, Haddad Maia s-a impus în fața jucătoarei din Spania după trei ore și 51 de minute de joc, scor (3)6-7, 6-3, 7-5.

Fiecare set a avut o poveste interesantă: Beatriz a condus cu 5-2 și 6-5 în prima manșă, dar Sara a revenit și a avut câștig de cauză în tiebreak.

Sorribes Tormo a început perfect setul secund și a făcut două breakuri (3-0), dar au urmat șase gameuri consecutive câștigate de braziliancă.

Haddad Maia a condus cu 5-3 în decisiv (game în care a ratat trei mingi de meci), dar a avut nevoie de prelungiri pentru a-și adjudeca manșa: 7-5.

„Visul meu este să fiu numărul 1, dar și să fac o diferență în viața cuiva” - Beatriz Haddad Maia, la interviul de pe teren.

De știut:

Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 28 mai - 11 iunie, are premii totale în valoare de 49.6 milioane de euro, iar aceasta este ediția cu numărul 127. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 14 ori câștigător la Paris).

