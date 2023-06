Corespondență de la Paris Duminică, 04 Iunie 2023, 09:50

Un accident la schi i-a schimbat definitiv viața. A avut puterea mentală să se reinventeze și să caute modalități prin care să devină cel mai bun din lume (nu doar la simplu, ci și la dublu) în sportul pe care-l iubește atât de mult. Vorbim despre Michael Jeremiasz, una dintre cele mai importante figuri ale tenisului de câmp jucat în scaun cu rotile.

Michael Jeremiasz Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Michael Jeremiasz spune că mentalul face diferența în tenis și cere ca Simona Halep să fie judecată cât mai curând: „Nu mai are 15 sau 20 de ani”.

Prezent la Roland Garros în calitate de analist al France Television, Michael a acceptat să discute cu HotNews.ro despre calitățile necesare pentru a deveni numărul unu mondial în tenis, despre viitorul sportului alb fără Federer, Nadal și Djokovic, dar și despre atât de mediatizatul caz de dopaj al Simonei Halep.

HotNews.ro: De ce are nevoie un jucător (jucătoare) pentru a deveni numărul unu în tenis?

Michael Jeremiasz: „În primul rând, pentru a deveni numărul unu trebuie să crezi în tine, să fii ambițios și să crezi cu adevărat că poți să atingi orice obiectiv. Asta au făcut cei mai buni atleți din lume.

Apoi, ai nevoie să iei deciziile corecte: să aduni lângă tine oamenii potriviți: ei să creadă în tine la fel cum și tu o faci. Trebuie să fii conștient că nu e suficient doar să muncești, este nevoie să muncești din greu.

De când mă știu, am muncit din greu. Cea mai importantă armă a mea a fost disciplina în muncă. Am avut norocul să am lângă mine cei mai buni oameni pe care-i puteam avea, oameni ambițioși care au crezut la fel de mult ca și mine”.

HotNews.ro: Ce face diferența în tenisul zilelor noastre, pregătirea mentală sau cea fizică?

Michael Jeremiasz: „Cred că ai mare nevoie de ambele. Desigur că este important să ai parte de o pregătire mentală adecvată. Este greu (n.r. să fii sportiv de performanță) pentru că trebuie să faci o mulțime de sacrificii încă de foarte tânăr.

Nu este deloc ușor să te concentrezi pe ceva ce s-ar putea să nu se întâmple niciodată, pentru că mulți dintre atleți nu ajung să devină niciodată mari campioni. Tocmai de aceea trebuie să ai oameni puternici lângă tine. Ai nevoie de o pregătire mentală la un nivel ridicat.

Nu este vorba doar despre backhand, forehand și pregătire fizică. La finalul zilei, toți jucătorii de top sunt în stare să facă aproape orice cu racheta, să alerge tot mai rapid, să lovească tot mai bine și mai lung, dar în cele din urmă tot creierul este cheia pentru tot ceea ce vrei să faci”.

HotNews.ro: Care este motivul pentru care jucătorii francezi nu mai câștigă Roland Garros de atâția ani de zile?

Michael Jeremiasz: Să ne uităm la tânăra generație care nu mai este deloc tânără astăzi: Gasquet, Monfils, Tsonga. Ei au fost aproape (n.r. de a reuși la Roland Garros sau la orice alt Grand Slam), dar să ne reamintim câți jucători, francezi sau din orice alte țări, au reușit să câștige un Grand Slam în ultimii 20 de ani?

Nu trebuie să ne gândim că există o criză în toate țările când jucătorii lor nu câștigă la Roland Garros sau în altă parte (n.r. Federer, Nadal și Djokovic au monopolizat efectiv turneele majore).

Pe undeva trebuie să-i ajutăm din punct de vedere mental să fie pregătiți. Vreau să văd atleți care vor să-și depășească constant limitele, doar așa ai o șansă să ajungi să obții ceea ce-ți dorești”.

HotNews.ro: Cum va arăta tenisul viitorului fără Federer, Nadal și Djokovic?

Tenisul a trăit cea mai importantă perioadă a sa alături de Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic.

„Mister Perfect” a spus adio tenisului cu lacrimi în ochi la Laver Cup în 2022, ibericul a fost nevoit să absenteze de la Roland Garros 2023 din cauza problemelor fizice, iar singurul apt să joace tenis la nivel înalt din BIG 3 este Nole.

Suntem însă asigurați că sportul alb se află pe mâini bune alături de Carlos Alcaraza, Holger Rune și ceilalți tineri colegi din circuitul ATP.

Michael Jeremiasz: „Îl avem deja pe Alcaraz, cel care are un nivel al intensității fantastic. Este deja numărul unu, dar e foarte bine că el crede că poate să-și îndeplinească obiectivele. Și cred că va câștiga multe Grand Slamuri. Îl mai avem pe Rune, iar și el, la fel ca și Carlos, nu are nicio frică. Nu îi interesează nimic, ei cred în puterile lor.

La feminin, avem deja pe Swiatek, Sabalenka, Rybakina, pe Coco Gauff care este încă foarte tânără, mai există Mira Andreeva care joacă incredibil. Asta este noua generație și să nu uităm ce a spus Andreeva în conferința de presă: vrea să bată recordul lui Djokovic. Să ne aducem aminte că are 16 ani”.

HotNews.ro: Care este diferența dintre o medalie la Jocurile Paralimpice și un titlu de Grand Slam?

Michael Jeremiasz: „Din păcate, Jocurile Paralimpice nu sunt mediatizate cum ar trebui, iar presa trebuie să facă ceva mai mult în acest sens. Va fi o provocare pentru anul viitor atunci când vom organiza JO Paralimpice în Paris.

Când am câștigat primul aur la dublu la Beijing (n.r. 2008) am avut parte de o mediatizare pe măsură. A fost ceva special, de asemenea, când am câștigat prima mea medalie la simplu în 2004 (n.r. la Atena - medalie de bronz).

Provocarea este să încercăm să facem pentru sportivi să fie la fel de special să câștige un Grand Slam precum o medalie la JO Paralimpice”.

HotNews.ro: Cum se vede din exterior cazul de dopaj în care este implicată Simona Halep?

Michael Jeremiasz: „Am fost șocat ca să recunosc (n.r. când a aflat despre testul pozitiv al Simonei Halep). O cunosc, am jucat cu ea anul trecut la Academia lui Patrick (n.r. Mouratoglou). A venit de asemenea și la turneul meu (French Riviera Open) care este cea mai mare competiție de tenis în scaun cu rotile din lume, are loc imediat după Roland Garros. Este o jucătoare incredibilă și una dintre cele mai amabile persoane pe care le cunosc.

O cunosc și știu că nu a făcut nimic greșit, atleții însă sunt expuși, dar ceea ce mă șochează este că nu o lăsăm să se apere (n.r. ITIA). Este o procedură care durează de prea mult timp. De fapt vorbim despre faptul că sacrifici cariera cuiva care nu mai are 15 sau 20 de ani. Trebuie cumva să urgentezi procesul pentru a-i da ocazia să se apere.

Merită asta pentru tot ceea ce a realizat în tenisul feminin și îi doresc mult succes, pentru că sincer merită”.

Tenisul în scaun cu rotile, explicat de Michael Jeremiasz.

Cine este Michael Jeremiasz

Născut pe 15 octombrie 1981, la Paris, Michael Jeremiasz este un fost jucător de tenis în scaun cu rotile. A fost antrenat de-a lungul carierei de Christian Dupuy și Benjamin Jeremiasz.

A început să joace tenis de la vârsta de 6 ani. Pe 7 februarie 2000, viața lui s-a schimbat definitiv după ce a suferit un accident la schi (se afla în vacanță la Avoriaz) care l-a lăsat paraplegic.

A urcat pe primul loc mondial la dublu în 2004 și pe cea mai înaltă poziție de la simplu în 2005.

A câștigat medalia de bronz la simplu la Jocurile Paralimpice de la Atena (2004). De asemenea, și-a trecut în CV aurul la dublu la Beijing (2008) și bronzul, tot la dublu, la Londra în 2012.

Are șase titluri de Grand Slam cucerite la dublu: Australian Open (2013), Roland Garros (2009), Wimbledon (2009, 2012) și US Open (2005, 2006).

Unul dintre cele mai importante momente ale carierei și ale vieții: să fie portdrapelul Franței la JO Paralimpice de la Rio de Janeiro (2016).