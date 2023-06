TENIS Vineri, 02 Iunie 2023, 18:45

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Favorită numărul 3 la Roland Garros, Jessica Pegula a fost eliminată în turul al treilea de Elise Mertens, iar jucătoarea din Statele Unite a dezvăluit la conferința de presă care a fost motivul evoluției modeste de la Paris.

Jessica Pegula Foto: LoIc Baratoux/LABEL IMAGE / Sipa Press / Profimedia

Jessica Pegula, scoasă din formă de o toxiinfecție alimentară

Jessica Pegula (3 WTA) a fost eliminată surprinzător de Elise Mertens (28 WTA), într-un meci în care sportiva din State nu a reușit să câștige decât 4 gameuri.

La finalul partidei contra jucătoarei din Belgia, Pegula a vorbit despre coșmarul pe care l-a trăit din prima seară la Paris și care, i-a dat mari bătăi de cap în ultima săptămână.

„Săptămâna aceasta la Roland-Garros, pregătirea mea a fost complet dată peste cap de o toxiinfecție alimentară. Am făcut-o în prima mea noapte la Paris, după prima mea cină aici.

Nu am mai pus piciorul într-un restaurant de atunci, pentru că mi-e prea frică să mănânc. Nu știu exact ce a cauzat această toxiinfecție. Am mâncat melci – îmi plac melcii – dar toți ceilalți din grupul meu i-au mâncat și nu au avut nimic.

Am mâncat și somon, așa că poate a fost vorba de o bucată stricată de pește. Am vomitat toată noaptea și nu am dormit prea mult.

Nu m-am antrenat, cu greu am putut face ceva. Am avut multe momente de greață și reflux gastric. Mi-a fost frică să mănânc orice și nu am mai avut poftă de mâncare.

A durat patru-cinci zile, dar nu mai aveam cum să stau în pat, deși poate că organismul mai avea nevoie de odihnă.” - a spus Jessica Pegula, potrivit welovetennis.fr.

Cine este Jessica Pegula

Jessica Pegula are 29 de ani și se găsește în prezent pe locul trei WTA.

Este fiica lui Terry Pegula (72 de ani). Acesta este un om de afaceri american cu o avere estimată la peste 6.7 miliarde de dolari, conform Forbes.

Domenii de activitate: gaze naturale, imobiliare, divertisment și sport (Terry Pegula deţine franciza Buffalo Sabres din campionatul nord-american de hochei pe gheaţă şi, împreună cu soţia lui, Kim, franciza Buffalo Bills din campionatul de fotbal american).

În acest sezon, Jessica are 27 de victorii și 10 înfrângeri. De-a lungul carierei, a adunat aproximativ 9 milioane de euro doar din tenis.

În 2023, Pegula are următoarele rezultate

- Turul 3 la Roland Garros

- Turul 2 la Roma

- Sferturi la Madrid

- Semifinale la Charleston

- Semifinale la Miami

- Optimi la Indian Wells

- Semifinală la Dubai

- Finală la Doha

- Sferturi la Australian Open.