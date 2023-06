Corespondență de la Paris Vineri, 02 Iunie 2023, 13:22

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

​Ca orice turneu care se respectă, Roland Garros are multe magazine unde turiștii pot lăsa (și chiar lasă de altfel) sume importante de-a lungul celor trei săptămâni de partide (plus calificări). În magazinul oficial (La Grande Boutique) poți găsi de toate pentru toți, însă asta doar dacă ai buzunarul suficient de încăpător.

La Grande Boutique Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

O simplă fotografie cu Roger Federer, 21 de euro la Roland Garros

Nu am apucat până acum să vizitez arătoasele magazine din complex, iar fiind pauză până la startul unor noi meciuri am decis că este momentul să văd ce s-a schimbat de la momentul în care am fost ultima dată în incintă.

La Grande Boutique este mai mare ca oricând, găsești în el cam tot ce te-ar putea interesa, dar și prețurile sunt pe măsură.

În momentul în care m-am decis să vizitez unul dintre magazinele oficiale, o coadă „mioritică” m-a întâmpinat. Primul gând: o fi vreo zi cu reduceri, ceva, tradiționalele cozi la tigăi de la noi.

Nici vorbă, trecând și în alte momente pe lângă intrare am văzut că aproape toată ziua este coadă la intrarea în La Grande Boutique.

Revenind la prețuri, am ales câteva categorii de produse pentru a vă face o idee asupra a ceea ce se poate cumpăra din complexul de la Porte d'Auteuil.

Un simplu breloc cu Roland Garros (o mingiucă galbenă) - 16 euro

minge mare pentru autografe - 32 euro

minge mai mică pentru semnat autografe - 22 de euro

pălărie de genul celora pe care le tot vedeți la tv pe Chatrier - 95 de euro (există însă și un model inferior la 45 de euro)

o umbrelă cu stema Roland Garros - 65 de euro

șezlong - 95 de euro

tricou Lacoste model Djokovic - 110 euro

tricou simplu albastru Roland Garros - 59 de euro

rucsac Wilson - 65 de euro

rachetă Wilson - 290 de euro

rochiță tenis femei - 98 de euro

șapcă simplă portocalie Roland Garros - 26 de euro

o cană simplă cu Roland Garros - 16 euro

geantă Lancel Roland Garros - 350 de euro

mașină de jucărie Renault - 35 de euro

mini avion Emirates Airbus A380 - 35 de euro

miere Roland Garros (125 de grame) - 12 euro

prosop mare Roland Garros 2023 - 50 de euro etc.

