Corespondență de la Paris Joi, 01 Iunie 2023, 18:10

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

​A jucat împotriva unei adversare cu un clasament mai bun, împotriva publicului francez, a emoțiilor mari și a lipsei totale de experiență la un Grand Slam. A făcut însă față cu brio, iar la doar 16 ani se poate mândri cu faptul că este calificată în turul al treilea de la Roland Garros. Vorbim despre rusoaica Mirra Andreeva.

Mirra Andreeva Foto: David Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Școlărița Mirra Andreeva, 16 ani, senzația momentului din tenisul feminin

Am văzut-o prima dată pe Mirra zilele trecute înainte de un antrenament. Era fără termobag și aștepta la intrarea pe unul dintre terenurile secundare. Am crezut pentru moment că este o scolăriță venită să ia un autograf de la cineva important.

La doar câteva minute distanță, copila respectivă lovea mingea într-un mod fascinant, iar eu i-am urmărit întreaga sesiune de antrenament.

Francezii au venit joi din două motive clare pe arena Simonne Mathieu: să o susțină pe una dintre favoritele lor (n.r. Diane Parry - locul 79 mondial), dar și să o vadă la lucru pe una dintre cele mai promițătoare jucătoare din circuitul WTA: Mirra Andreeva.

Aflată în prezent pe locul 143 în ierarhia mondială, rusoaica de doar 16 ani (vârstă pe care a împlinit-o pe 29 aprilie) a arătat multă calitate în joc, iar la finalul partidei (câștigată cu 6-1, 6-2) fanii francezi au aplaudat-o, apreciindu-i evoluția.

Da, este multă calitate în jocul rusoaicei, o sportivă care are deja lovituri importante, care pot face diferența, deși cariera ei este doar la începuturi.

Meciul în sine a fost unul lipsit de dramatism, duelurile curgând în mare parte după ritmul impus de Mirra.

Rusoaica nu a avut procentaje grozave cu serviciul, dar a compensat de la retur. Are un joc foarte bun de picioare, o deplasare de admirat pe lateral, vine și la fileu de câte ori situația i-o permite - joi a avut un procentaj perfect: 7/7 la plasă.

Nu a lăsat în niciun moment să se vadă emoțiile (a știut să le ascundă foarte bine - a recunoscut la interviul de la finalul partidei că a avut foarte multe emoții), nu i-a tremurat mâna pe rachetă și nu a avut dificultăți în a închide partida (acest lucru li se întâmplă uneori chiar și sportivelor cu mare experiență).

Este ușurică și dă senzația de multe ori că efectiv nu calcă zgura până să ajungă la minge.

A trecut și prin trei meciuri de calificări, iar pe tabloul principal a eliminat deja o sportivă cu experiență la nivel de turnee importante, americanca Alison Riske (6-2, 6-1).

Mirra este pe val, are ritm și meciuri în picioare la Paris, iar viitorul se anunță strălucit.

În turul al treilea, pentru Andreeva ar putea urma un duel foarte interesant cu o altă jucătoare de mare perspectivă și care a și confirmat parțial la nivel înalt: Coco Gauff (americanca trebuie însă să treacă mai întâi de Julia Grabher). Reamintim că Gauff este finalistă la Roland Garros (2022).

Cine este Mirra Andreeva

Are 16 ani și este cea mai mică fată a familiei (mai are trei surori). Sora Erika (18 ani) este locul 147 în ierarhia mondială. În acest sezon, Mirra are deja 18 victorii și două înfrângeri.

Mama Raisa se uita la Australian Open în timp ce era gravidă cu Erika (una dintre surorile mai mari) și le-a transmis fetelor dragostea pentru tenis.

Cele patru surori ale familiei, la început de 2021