TENIS Miercuri, 31 Mai 2023, 11:06

Silviu Dumitru • HotNews.ro

1

Daniil Medvedev a fost învins de Thiago Seyboth Wild (172 ATP) în primul tur de la Roland Garros, iar rusul a explicat la conferința de presă ce s-a întâmplat în meciul de marți.

Daniil Medvedev Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

>> Surpriza zilei la Roland Garros: Al doilea favorit, eliminat în runda inaugurală de locul 172 mondial

Daniil Medvedev și eliminarea de la Roland Garros: „Am avut gura plină de praf”

Relația dificilă pe care o are rusul cu zgura nu mai reprezintă un secret, iar Daniil (2 ATP) a spus că vede și partea plină a paharului după înfrângerea suferită în fața brazilianului: va avea mai mult timp liber.

​„Din cauza vântului și a terenului uscat, mi-a fost gura plină de praf de la al treilea joc al meciului și nu-mi place. Nu știu dacă oamenilor le place să mănânce praf, să aibă în pungi, în pantofi, șosetele albe pe care trebuie să le arunci după sezonul de zgură.

N-aș schimba o dată sentimentul de fericire pe care îl am când termin aici (n.r. la Paris). Sunt din nou fericit. Nu contează dacă merg o dată în sferturi, în optimi sau de multe ori în primul tur. Voi avea mai mult timp liber. Trebuie să scoți partea pozitivă din asta” - Daniil Medvedev, la conferința de presă.

>> Păpușarul, Bianca și o poveste cu Benjamin Button

Daniil Medvedev speră ca Thiago Seyboth Wild să joace bine tot anul

Medvedev speră ca adversarul său să joace la fel de bine în continuare și să demonstreze că prestația din meciul de marți nu a fost una întâmplătoare.

„Un meci foarte greu. Nu am de gând să-l mai văd la televizor, dar sentimentul meu a fost că a jucat foarte bine. Nu cred că eu am jucat așa de rău, a fost doar foarte bun. Mereu spun la fel: dacă va continua să joace așa, părerea mea este că până la sfârșitul anului va fi în Top 30.

Cu toate acestea, ultima dată când am spus așa ceva despre cineva, acel jucător nu a reușit să o facă. Felicitări lui Thiago pentru că a jucat așa astăzi. Sper din tot sufletul că va continua să joace așa mai târziu, pentru că altfel voi fi dezamăgit. Mă voi gândi: 'De ce a jucat așa azi? De ce nu peste două zile?'

Și-a coborât nivelul său doar într-un set. În al doilea tiebreak a făcut câteva greșeli când a avut minge de set. Să spunem că am încercat să-l forțez să câștige meciul și a reușit. Nu am nicio problemă cu asta. A jucat la un nivel foarte înalt și cred că este un mare jucător de tenis. A câștigat, de exemplu, la US Open la juniori.

Viața lui va fi mult mai bună dacă va juca așa la fiecare meci. Va obține mai mulți bani, mai mulți sponsori, va câștiga titluri mari. Dar trebuie să joace așa. Nu doar o dată pe Philippe Chatrier, ci de multe ori, în diferite turnee din întreaga lume.

Cu felul în care joacă anul acesta, pentru că a câștigat mai multe Challenger-uri, poate va reuși. ​​O să vedem, va trebui să așteptăm” - Daniil Medvedev, citat de PuntoDeBreak.

De știut:

În turul al doilea, Thiago Seyboth Wild va juca împotriva argentinianului Guido Pella (423 ATP).

Daniil Medvedev a câștigat în acest an turneele de la Rotterdam, Doha, Dubai, Miami și Roma și a pierdut finala de la Indian Wells.

Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 28 mai - 11 iunie, are premii totale în valoare de 49.6 milioane de euro, iar aceasta este ediția cu numărul 127. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 14 ori câștigător la Paris).