Din păcate, Sorana Cîrstea a părăsit turneul de la Roland Garros în runda inaugurală, iar la finalul partidei cu Jasmine Paolini (5-7, 6-2, 2-6) a vorbit despre problemele fizice care au lăsat-o fără energie. A 30-a favorită de la Paris a spus că a încercat să scurteze punctele tocmai din cauza durerilor de stomac care nu i-au dat pace.

Sorana Cirstea Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Sorana Cîrstea și problemele de stomac care i-au stricat ziua de la Roland Garros

Sorana a cerut la un moment dat intervenția fizioterapeutului, sportivei noastre fiindu-i administrat un suplimentpe pe bază de zahăr pentru o energie superioară.

Sorana a lămurit problema lipsei de energie, jucătoarea vorbind despre problemele de stomac care au apărut în dimineața zilei de marți.

„Am avut niște probleme la stomac și din păcate m-au lăsat fără energie, abia am putut să stau în picioare. Am încercat cât am putut, însă a fost ghinion pentru că până ieri am fost ok, iar astăzi m-am trezit și nu eram prea grozav, însă am zis că pot să duc, am încercat, dar nivelul de energie a fost extrem, extrem de jos. Au fost niște probleme destul de mari la stomac, însă, na, sunt ale vieții, ce să facem.

Simțind că n-am energia necesară am încercat să țin cât mai scurte schimburile, să nu-mi iau pauza foarte mare între puncte ca să meargă totul mult mai repede. Jocul meu e însă un pic altul, iar atunci a trebuie să joc mai grăbit pentru că nu aveam energie suficientă. Chiar și așa, am avut acea minge de set la 5-4 în primul set și dacă luam acolo era altă situație. E păcat pentru că până joi aș fi putut să mă refac, însă asta e viața.

Setul doi am jucat destul de bine, agresiv, am intrat în teren. Apoi începutul de set trei a fost un pic slăbuț și după ce s-a distanțat deja, după ce a făcut breakul, deja avea 3-1. Acolo am simțit că ea a început să accelereze și mi-a fost destul de greu să recuperez.

Paolini are un joc al ei care cred eu că meci de meci îl face la fel, a jucat ce m-am așteptat însă n-am avut nici luciditate neavând energie. Am făcut foarte multe erori, n-a fost o zi grozavă.

Astăzi era plăcut de jucat, nu m-au afectat condițiile (n.r. că a fost totuși destul de cald la Paris, iar Sorana a avut probleme cu stomacul).

Nu mi-a mers foarte bine serviciul unu, a trebuit să joc destul de mult cu doi. Așa cum am zis, eu cred că meciul s-a jucat la acea minge de set, la 5-4. Dacă o luam, era altă poveste. Sunt parte din viață aceste înfrângeri și trebuie să le luăm așa cum luăm și victoriile” - Sorana Cîrstea.

Ce urmează pentru Sorana Cîrstea după eliminarea de la Roland Garros 2023

Sorana a vorbit și despre ce urmează în calendarul ei pentru acest sezon. Nu va lua o pauză, va continua antrenamentele, iar următoarea țintă este sezonul de iarbă care bate la ușă.

„Probabil voi continua antrenamentele, voi încerca să mă refac fizic și voi reveni pe iarbă: Birmingham, Eastbourne și Wimbledon.

Am cerut ceva cu zahăr, ceva ce nu cer în mod normal, să-mi dea o energie rapidă, însă, na, am încercat să apelez la tot felul de trucuri să-mi dau cea mai bună șansă astăzi.

Mă așteptam la un Roland Garros mult mai lung, cu un rezultat mult mai bun. Sunt destul de matură în momentul de față, îmi văd de treaba mea, îmi văd de munca mea. Rezultatele sunt momente când vin, momente în care să spun că munca nu-ți este neapărat răsplătită. Cum a fost astăzi, că am muncit destul de mult ultima săptămână și am avut o zi ca astăzi cu probleme de sănătate.

E păcat, normal, că te doare sufletul pentru toată munca și mai ales că jucam și bine, dar din nou spun că este parte din viață și învățăm” - Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea, despre sezonul de iarbă din acest an

Cîrstea a precizat că de-abia așteaptă sezonul de iarbă, că este o suprafață care îi pune bine în evidență calitățile și a nominalizat și turneele la care va juca în următoarea perioadă: Birmingham, Eastbourne și Wimbledon.

„E o suprafață care mă avantajează, care-mi place. De la an la an am început să mă simt mai confortabil și sunt bucuroasă să încep din nou sezonul de iarbă, chit că este un sezon foarte scurt.

Sunt o jucătoare care pe toate suprafețele poate să joace bine, vom vedea. Eu sper să am o pregătire bună, mergem înainte, nu este niciun capăt de țară. Și în viață se întâmplă să muncești pentru ceva și să nu-ți iasă, iar munca să fie în zadar. Însă, continuăm, asta e partea și frumoasă și urâtă a sportului. Indiferent de rezultat, continui să muncești, să-ți vezi de treabă.

Mergem înainte cu capul sus și, să spun așa, cu o lecție învățată” - Sorana Cîrstea, în cadrul unei conferințe de presă cu jurnaliștii români acreditați la Roland Garros.

