Corespondență de la Paris Marți, 30 Mai 2023, 18:55

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

​Pe un teren 13 plin în mare parte cu fani români veniți să o încurajeze pe Sorana Cîrstea, Jasmine Paolini (54 WTA) a fost sportiva care a avut câștig de cauză, italianca făcând diferența grație varietății din execuții.

Jasmine Paolini Foto: Thibault Camus / AP / Profimedia

La Paris a fost cald marți, iar zgura fierbinte avantajează jucătorii care lovesc cu topspin (știm deja celebrul caz al lui Rafa Nadal, campion de 14 ori la Roland Garros).

Spiridușul Jasmine Paolini (are doar 1,62 metri) a știut să profite de acest avantaj important și a dus, încetul cu încetul, partida înspre zona ei de confort.

A lovit mingea de urcare, a știut cum să absoarbă forța loviturilor Soranei și a încercat constant să o determine pe jucătoarea noastră să lovească tot mai mult din poziții care nu-i conveneau.

Din păcate, în lipsa accesării unui plan de rezervă, Sorana a cedat primul set, cu toate că a avut inițiativa în destule momente, dar lipsa variației a dus la ușurarea muncii peninsularei (7-5). A fost o manșă decisă în „prelungiri”, iar Jasmine devenea oarecum favorită la calificare.

Sorana (cap de serie 30) face în sfârșit o schimbare de plan: lovește la fel de puternic, dar vine în momentele când raliurile păreau interminabile cu scurte.

Aceste ruperi de ritm au dereglat-o pe Paolini, sportivă care a resimțit din plin și efortul imens depus din defensivă (a alergat foarte mult pentru a suplini deficitul de forță).

Manșa a doua i-a revenit fără dubii Soranei (scor 6-2), iar partida de pe terenul 13 avea să se ducă într-un set decisiv.

Din păcate, au revenit senzațiile din primul set: Sorana a încercat să atace aproape orice minge, a lovit tot mai puternic și mai plat, iar erorile s-au înmulțit.

Cu mult calm, Jasmine a așteptat erorile și a făcut un pas în plan ofensiv doar atunci când avea un avantaj clar în raliuri.

Văzând jocul Soranei mi-am adus aminte de o reclamă celebră din urmă cu mai mulți ani: „Power is nothing without control”, a unui producător cunoscut de anvelope.

Cam asta s-a întâmplat și în setul decisiv al partidei: puterea loviturilor Soranei nu a avut efectul scontat în lipsa preciziei. Paolini a câștigat (scor 7-5, 2-6, 6-2) un meci care a durat două ore și 13 minute.

Update: La conferința de presă, Sorana a mărturisit că a avut probleme din cauza stomacului, că nu s-a simțit deloc confortabil, de aici și lipsa de energie arătată uneori pe durata partidei de marți.

De știut:

România mai are o singură reprezentantă pe tablul feminin de simplu de la Roland Garros 2023: Irina Begu.