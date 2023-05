TENIS Duminică, 28 Mai 2023, 17:37

​Marta Kostyuk a fost eliminată încă din primul tur la Roland Garros de a doua favorită, Aryna Sabalenka, iar la finalul meciului a refuzat să dea mâna cu câștigătoarea de la Australian Open 2023.

Marta Kostyuk spune că fanilor ar trebui „să le fie rușine” pentru că au huiduit-o

Marta Kostyuk a fost taxată de către spectatorii prezenți la duelul pierdut în fața Arynei Sabalenka, iar sportiva din Ucraina a reacționat la huiduielile primite.

Meciul a avut o încărcătură emoțională deosebită, în contextul războiului din Ucraina, iar Marta Kostyuk a avut un mesaj pentru fanii de pe arena din Paris.

„Nu mă așteptam la asta. Nu am nicio reacție, dar cred că ar trebui să le fie rușine! Vreau să văd cum vor reacționa acei oameni peste 10 ani, când războiul se va fi terminat. Cred că în acest fel își vor da seama și ei de ceea ce au făcut.” - a transmis aceasta la conferința de presă.

Aryna Sabalenka credea că ea este cea huiduită, nu Marta Kostyuk

Chiar dacă a trecut fără emoții în turul următor la Roland Garros, Aryna Sabalenka a fost copleșită de energia negativă transmisă de gestul făcut de Marta Kostyuk.

Pentru câteva momente, sportiva din Belarus a crezut că huiduielile fanilor prezenți sunt la adresa ei, moment în care a avut un scurt dialog cu arbitrul de scaun.

A fost un moment de confuzie care a fost lămurit în cele din urmă, atunci când Marta Kostyuk a părăsit terenul de joc.

„Nu am putut înțelege ce se întâmplă. Știm cu toții că fetele din Ucraina nu vor să dea mâna cu noi, așa că nu este un fel de surpriză pentru noi, dar probabil că publicul de astăzi a fost surprins. Ei au văzut în asta o lipsă de respect față de mine ca jucătoare, așa că de aceea a fost huiduită adversara mea.

Dar la început am crezut că mă huiduiau pe mine. Am fost puțin confuză și m-am întrebat: Bine, ce ar trebui să fac? Am vorbit cu echipa mea, să mă asigur că am înțeles bine. Apoi am cam înțeles ce se întâmplă și am mulțumit publicului, ca și cum mi-ar fi părut rău pentru ce am făcut la început.

Cred că ea nu merită să părăsească terenul în acest fel. Cât despre război... știți deja părerea mea. Nimeni din această lume nu susține războiul. Nimeni. Dacă am putea să-l oprim, am face-o, dar nu putem face nimic.” - a transmis Aryna Sabalenka la conferința de presă.

