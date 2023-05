TENIS Miercuri, 24 Mai 2023, 13:04

Silviu Dumitru • HotNews.ro

0

Ajuns la 43 de ani, James Blake (fost ocupant al locului 4 în clasamentul ATP la simplu) va reveni pe terenul de tenis la finalul lunii mai.

James Blake Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

James Blake revine pe teren după o absență de 10 ani

Americanul a disputat ultimul său meci oficial la US Open 2013 și a fost eliminat în runda inaugurală de croatul Ivo Karlovic, scor (2)6-7, 3-6, 6-4, 7-6(2), 7-6(2).

La finalul acestei luni, Blake va juca la dublu la Rancho Santa Fe Pro Open, un turneu ITF cu premii totale de 15.000 de dolari. James va face pereche cu Hudson Rivera (student la Universitatea Stanford).

„Va fi amuzant. Nu am mai jucat vreun turneu de un deceniu și nu am vreo așteptare. Sunt încă un jucător competitiv, adrenalina dată de turnee e acolo și am suficientă motivație pentru a dori să câștig” - James Blake.

James Blake torna a giocare un torneo da professionista (in doppio) dopo 10 annihttps://t.co/A7WNaTGPCt — Ubitennis (@Ubitennis) May 24, 2023

De știut despre James Blake

În prezent, James Blake este director al turneului Miami Open (ATP Masters 1000 și WTA 1000).

Blake are în palmares 10 titluri ATP la simplu: Washington (2002), New Haven (2005, 2007), Stockholm (2005, 2006), Sydney (2006, 2007), Las Vegas (2006), Indianapolis (2006), Bangkok 2006).

Americanul a jucat alte 14 finale, cele mai importante fiind cele de la Turneul Campionilor (2006), Indian Wells (2006) și Cincinnati (2007) - a fost învins în toate de Roger Federer.