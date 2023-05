TENIS Luni, 22 Mai 2023, 18:24

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

0

Turneul de la Roma a fost al doilea succes pe anul 2023 pentru Elena Rybakina. Jucătoarea din Kazahstan a profitat de retragerea Anhelinei Kalinina, care s-a accidentat la scorul de 1-0 pentru Rybakina în setul secund și care nu a mai continuat partida.

Elena Rybakina Foto: James Gourley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vremea ploioasă de la Roma, unul dintre atuurile Elenei Rybakina în drumul spre trofeu

După triumful de la Indian Wells din acest an, Elena Rybakina a găsit drumul spre succes și la Foro Italico.

În marea finală, jucătoarea clasată pe locul 4 în ierarhia WTA a câștigat primul set cu Anhelina Kalinina (25 WTA), iar în actul secund, ucraineana a fost nevoită să se retragă la scorul de 1-0 pentru Rybakina, din cauza unei dureri la coapsa stângă.

Rybakina pierduse precedenta întâlnire cu Kalinina, de la Charleston 2022, iar jurnaliștii de la WTA Insider au vrut să afle care a fost secretul acesteia la Roma, unde a câștigat al doilea turneu din acest an.

„Am venit fără așteptări sincer pentru că aici, în Roma, a trebuit mereu să mă lupt cu alergiile. Ca o regulă generală, este mereu foarte cald aici, dar de data asta a plouat tot timpul, deci m-a ajutat să supraviețuiesc.

Sunt sigură că aceste două săptămâni mă vor ajuta să ajung la Roland Garros într-o formă mai bună, obiectivul acum este să sămân sănătoasă din punct de vedere fizic, dacă reușesc, știu că pot face bine la Paris.

Mereu am simțit că pot juca bine pe zgură, însă nu am avut niciodată destul timp să mă pregătesc, când eram copilă nu am petrecut mult timp pe zgură. Deci mereu am avut acel sentiment straniu, că pot juca bine pe zgură chiar dacă nu am obținut rezultatele pe care le-am vrut, sau nu mi-am găsit încrederea.

Am realizat că trebuie să fiu mai răbdătoare pe zgură, pentru că totul se întâmplă mai lent decât pe alte suprafețe, schimburile de mingi sunt mai lungi, deci trebuie să fiu mai răbdătoare.

De asemenea, trebuie să mă îmbunătățesc puțin mai mult la fileu, să vin mai mult la fileu pentru a termina raliurile.” - a transmis Elena Rybakina, potrivit Punto de Break.