TENIS Luni, 15 Mai 2023, 16:13

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

8

Fabian Marozsan a furnizat marea surpriză de până acum de pe tabloul masculin de simplu de la ATP Roma, sportivul din Ungaria (locul 135 mondial) eliminându-l pe Carlos Alcaraz (locul doi mondial și unul dintre marii favoriți de la Foro Italico), scor 6-3, 7-6(4).

Carlos Alcaraz Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Centralul de la Roma a văzut multe de-a lungul timpului, iar loc de o surpriză nu părea să fie la meciul lui Carlos Alcaraz.

Viitorul lider mondial (va urca pe acest loc chiar și după rezultatul surprinzător de luni) nu ar fi trebuit să aibă în mod normal probleme contra ocupantului locului 135 în ierarhia mondială.

Și totuși realitatea din teren a fost cu totul alta.

Marozsan a fost jucătorul cu inițiativă, cu lovituri câștigătoare și cu o agresivitate care l-a lăsat fără replică în multe momente pe iberic.

Carlos nu a fost cu siguranță într-o zi bună, erorile neforțate (24 față de cele 13 ale adversarului) stând mărturie în acest sens. Viitorul lider ATP a părut ușor obosit și a fost neinspirat în momentele cu adevărat importante din partidă.

În vârstă de 23 de ani, Marozsan a fost în mod evident jucătorul mai bun, victoria conturându-se după o oră și 41 de minute.

Alcaraz vs Marozsan la Roma:

Lovituri câștigătoare: 12-24

Erori neforțate: 24-13

Puncte câștigate cu serviciul: 43/73 vs 49/64

Puncte câștigate de pe baseline: 28/83 vs 48/74

Puncte câștigate la fileu: 6/14 vs 15/23

Total puncte câștigate: 58/137 vs 79/137.

\uD83D\uDEA8 \uD835\uDC13\uD835\uDC07\uD835\uDC04 \uD835\uDC12\uD835\uDC07\uD835\uDC0E\uD835\uDC02\uD835\uDC0A \uD835\uDC0E\uD835\uDC05 \uD835\uDC13\uD835\uDC07\uD835\uDC04 \uD835\uDC12\uD835\uDC04\uD835\uDC00\uD835\uDC12\uD835\uDC0E\uD835\uDC0D!! \uD83D\uDEA8



Qualifier and World No. 135 \uD83C\uDDED\uD83C\uDDFA Fabian Marozsan upsets Alcaraz for the biggest win of his career!!@InteBNLdItalia | #IBI23 pic.twitter.com/Hq8rzSrfdX — ATP Tour (@atptour) May 15, 2023

First career ATP Tour main draw in Rome ✔️

The first Hungarian male to reach the last 16 in 42 years \uD83C\uDDED\uD83C\uDDFA

Defeats World No. 2 Carlos Alcaraz \uD83E\uDD2F



This is your moment, Fabian Marozsan ⭐️@InteBNLdItalia | #IBI23 pic.twitter.com/8YkuOjSHRA — ATP Tour (@atptour) May 15, 2023

De știut:

La Roland Garros (28 mai - 11 iunie), Carlos Alcaraza va fi cap de serie numărul unu.

În acest sezon, Alcaraz a suferit doar trei înfrângeri: cu Cameron Norrie la Rio de Janeiro, cu Jannik Sinner la Miami și acum cu Fabian Marozsan la Roma.

În optimi, Fabian Marozsan va da peste Borna Coric (favorit 15 la Foro Italico).

Mastersul de la Roma are loc în perioada 10-21 mai, pe zgură, face parte din categoria ATP 1000, are premii totale în valoare de €7.705.780, Novak Djokovic este campionul en-titre, iar Rafael Nadal deține recordul de titluri de la Foro Italico (10).