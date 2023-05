​Carlos Alcaraz s-a impus la Madrid pentru al doilea an consecutiv, titlul de la Caja Magica fiind al zecelea din cariera ibericului în vârstă de 20 de ani.

Cu 29 de victorii și doar două înfrângeri în 2023, Alcaraz a fost întrebat la conferința de presă dacă există ceva ce îl poate opri. Carlos nu a menționat vreun adversar din circuitul ATP, dar a spus că problemele medicale îi pot pune în continuare probleme.

„Accidentările. Trebuie să am grijă de corpul meu. Nu sunt îngrijorat de lipsa de motivație sau de oboseala generată de jocuri sau de călătorii. Asta nu o să se întâmple.

A fost un meci foarte greu (n.r. finala cu Struff). Jan a jucat excelent, foarte agresiv. În setul doi, am avut multe șanse de break, dar nu le-am fructificat și a trebuit să mă recunosc învins, chiar dacă a fost greu.

Am rămas însă pozitiv în decisiv și mi-am luat toate șansele oferite. Cred că am făcut un set trei foarte solid” - Carlos Alcaraz.

Turneele câștigate de Carlos Alcaraz: Umag (2021), Rio de Janeiro (2022), Miami (2022), Barcelona (2022, 2023), Madrid (2022, 2023), US Open (2022), Buenos Aires (2023) și Indian Wells (2023).

Alcaraz asked about what can stop him.



"Injuries. I have to take care of my body. I'm not worried about lacking motivation or getting tired of playing, traveling. Because I know that's not gonna happen".