Chris Evert, câștigătoare a 18 titluri de Grand Slam, și-a ales un favorit pentru Roland Garros 2023, având în vedere faptul că Rafael Nadal și Novak Djokovic nu au avut parte de pregătirea obișnuită pentru al doilea turneu major al anului.

Roland Garros Foto: Javier Garcia/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Carlos Alcaraz este favorit la Roland Garros 2023, crede Chris Evert

Fosta mare jucătoare nu-i exclude din cursă pentru titlu pe Rafa și pe Nole, dar consideră că favorit la câștigarea competiției de la Paris este Carlos Alcaraz.

Ibericul a împlinit vineri 20 de ani și își sperie adversarii la turneele disputate pe zgură: s-a impus la Barcelona și este calificat în semifinale la Madrid (duel cu Borna Coric).

„Când mă uit la Novak și Rafa, există un semn de întrebare în privința stării lor de sănătate. Cei doi au fost cei mai buni jucători pe zgură în ultimii ani, dar pe măsură ce îmbătrânesc, se accidentează tot mai mult și nu știm în ce stare vor fi.

Cred că Alcaraz este pregătit pentru titlul de la Roland Garros. Nu am văzut niciodată un jucător cu atâta pasiune și atâta foame de victorii. Tipul are de toate: atletism, defensivă, atac, nu are niciun punct slab. În opinia mea, dacă este sănătos și înfometat, cred că titlul este al lui.

Dacă Novak și Rafa nu ar fi fost accidentați, aș fi avut o altă părere. Și dacă Rafa ar avea 80 de ani, nu l-aș omite niciodată pentru titlul de la Roland Garros. Nu îi resping pur și simplu, dar simt că pregătirea lor nu este grozavă.

Cu toate acestea, Novak și Rafa au multă experiență. Ei știu mai bine decât oricine cum să își gestioneze emoțiile. Ei sunt concentrați pe Grand Slamuri mai mult decât alții.

Nu ar fi grozav să îl vedem pe Alcaraz jucând împotriva unui Nadal sănătos? Dacă mă întrebați ce meci mi-ar plăcea să văd, aș spune Rafa împotriva lui Carlos, iar apoi Novak versus Carlos” - Chris Evert, citată de Eurosport.

Ediția din 2023 a turneului de la Roland Garros va avea loc în perioada 28 mai - 11 iunie.

Cine este Chris Evert

Născută pe 21 decembrie 1954, la Fort Lauderdale, Florida, USA, Evert a urcat pentru prima dată pe locul 1 WTA la data de 3 noiembrie 1975.

A câștigat în carieră 154 de turnee, dintre acestea 18 fiind de Grand Slam (două Australian Open, șapte Roland Garros, trei Wimbledon și șase US Open).

A adunat doar din premiile din tenis suma de $8.896.195. A avut 1304 victorii în carieră și a pierdut 144 de meciuri.

A devenit comentator şi analist pentru ESPN în anul 2011, rol pe care îl deţine şi în ziua de azi.

Evert are trei fii: Colton, Nicholas şi Alexander şi lucrează la Academia de tenis Evert din Boca Raton, Florida, potrivit ESPN.