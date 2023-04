Victoria Azarenka a fost eliminată în turul secund al turneului „WTA 1000” de la Madrid, după ce a fost învinsă în două seturi de Alycia Parks.

Sportiva clasată pe locul 54 în ierarhia WTA s-a impus după o oră și 45 de minute în fața jucătoarei din Belarus (fostă lideră mondială și campioană la Australian Open în 2012 și 2013), scor 6-2, 7-6(5).

Americanca a cedat doar două gameuri în primul set (câștigat în 42 de minute), iar în actul secund cele două au fost despărțite la tiebreak, acolo unde tot jucătoarea din State a avut câștig de cauză.

În următorul tur al competiției, Alycia Parks va da peste Martina Trevisan (20 WTA). Italianca a eliminat-o pe Eugenie Bouchard (285 WTA, finalistă la Wimbledon 2014), scor 6-2, 7-5.

WTA Mutua Madrid Open are loc în perioada 25 aprilie - 7 mai pe zgura din complexul de la Caja Magica. Face parte din categoria WTA 1000, are premii totale în valoare de $7.652.174, iar campioana en-titre este Ons Jabeur. Simona Halep s-a impus la edițiile din 2016 și 2017.

