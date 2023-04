Elena Rybakina era una dintre marile favorite la câștigarea turneului „WTA 1000” de la Madrid, dar campioana de la Wimbledon a fost eliminată surprinzător în turul al doilea.

Cap de serie nr. 7 la Caja Magica, sportiva care reprezintă Kazahstan a cedat în trei seturi în fața rusoaicei Anna Kalinskaya (62 WTA), scor 7-5, 4-6, 6-2.

Partida de pe arena Arantxa Sanchez a durat două ore și 14 minute.

Kalinskaya se va duela în turul următor cu învingătoarea partidei dintre Petra Martic (33 WTA, favorită 27) și Laura Siegemund (128 WTA).

Knocking out the No.7 seed \uD83D\uDCA5



What a win for Anna Kalinskaya!#MMOPEN pic.twitter.com/2amjsbUIIK