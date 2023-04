Faza zilei Luni, 24 Aprilie 2023, 11:32

Aryna Sabalenka a pierdut a doua finală consecutivă de la Stuttgart cu Iga Swiatek (3-6, 4-6), iar după încheierea meciului a făcut mai multe glume. Unele dintre ele au fost gustate, altele au fost motiv de comentarii pe rețelele sociale.

E clar un lucru: Aryna are „lipici” la finalele de la Stuttgart (are deja trei consecutive - 2021 cu Barty și 2022, 2023 cu Swiatek), dar nu are la cucerirea trofeului.

Aryna Sabalenka s-a prefăcut că lovește mașina de-abia câștigată de Iga Swiatek

La finalul meciului de duminică pierdut cu Iga Swiatek, a doua jucătoare a lumii a făcut la discursul de după finală mai multe glume.

În prima, Sabalenka le cerea organizatorilor să-i dea o mașină (Porsche - înmânată câștigătoarei) dacă va mai ajunge într-o finală (ar fi a patra din carieră la Stuttgart).

„Am obosit să tot pierd în finală și să plec fără mașină”, a spus, printre altele Aryna. Sportiva din Belarus a completat că va reveni la Stuttgart cât va fi nevoie până va reuși în cele din urmă să plece acasă cu modelul Porsche dat de organizatori.

După încheierea celor două discursuri, Aryna a trecut pe lângă mașina câștigată de Iga și a făcut un gest pe care mulți l-au gustat: s-a prefăcut că lovește noul automobil al polonezei cu trofeul primit în calitate de finalistă de la Stuttgart.

Au fost însă destule comentarii pe rețelele sociale care au vorbit despre o trimitere spre violență, iar totul a devenit sensibil în contextul în care sportiva este din Belarus, țară care este unul dintre principalii aliați ai Rusiei în războiul din Ucraina.