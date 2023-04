TENIS Joi, 20 Aprilie 2023, 12:44

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Rafael Nadal este în continuare accidentat la piciorul stâng, iar campionul iberic și-a anunțat joi retragerea de la turneul „ATP Masters 1000” de la Madrid, care va începe săptămâna viitoare.

Rafael Nadal Foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rafael Nadal s-a retras și de la ATP Madrid

Rafa își ia toate măsurile de precauție înainte de Roland Garros (28 mai-11 iunie) și a anunțat pe Instagram că nu va juca la competiția de la Caja Magica, pe care a câștigat-o de cinci ori (2005, 2010, 2013, 2014, 2017).

Accidentarea la mușchiul iliopsoas ar fi trebuit să-l țină departe de teren timp de 6-8 săptămâni, dar au trecut deja 14 de la ultimul meci jucat de spaniol (a fost învins de Mackenzie McDonald la Australian Open). Nadal a fost nevoit deja să renunțe la șapte turnee: Doha, Dubai, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Barcelona și Madrid.

Rămâne de văzut dacă acesta se va recupera la timp pentru a participa la Mastersul de la Roma, ultimul turneu înainte de Roland Garros (unde Rafa a cucerit 14 dintre cele 22 de titluri de Grand Slam).

„A trecut ceva timp de când nu am mai comunicat direct cu voi. Au fost câteva săptămâni și luni dificile. După cum știți, am suferit o accidentare majoră în Australia, la mușchiul iliopsoas. Inițial, trebuia să fie o perioadă de recuperare de 6 până la 8 săptămâni, iar acum suntem la 14. Realitatea este că situația nu este ceea pe care o așteptam.

S-au respectat toate indicațiile medicale, dar cumva evoluția nu a fost cea pe care ne-au spus-o inițial și ne aflăm într-o situație dificilă. Săptămânile trec și aveam așteptarea de a putea juca în turneele cele mai importante din cariera mea, cum ar fi Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros, iar deocamdată am ratat Monte Carlo și Barcelona. Nu voi putea fi prezentă la Madrid, din păcate.

Rana încă nu s-a vindecat și nu pot să-mi dau seama de ce am nevoie pentru a concura. M-am antrenat, dar acum câteva zile am decis să schimbăm puțin cursul, să mai fac un tratament și să vedem dacă lucrurile se îmbunătățesc pentru a încerca să ajung la ceea ce urmează. Nu pot să dau termene, pentru că dacă aș ști v-aș spune, dar nu știu. Așa stau lucrurile acum.

De asemenea, vreau să transmit un salut special întregului public madrilen și spaniol, pentru că voi fi ratat cele două turnee care se joacă aici, acasă. Știți cu toții ce înseamnă pentru mine să joc aceste turnee. Nu am de ales decât să încerc să am o atitudine corectă în toată această perioadă, să încerc să-mi dau posibilitatea de a concura într-unul dintre turneele care au mai rămas din sezonul de zgură și nu am de ales decât să muncesc și să fiu cu mentalitatea potrivită.

O îmbrățișare tuturor și, de îndată ce voi avea vești, vă voi informa. Vă mulțumesc!” - Rafael Nadal pe rețelele de socializare.

Mutua Madrid Open va avea loc în perioada 26 aprilie-7 mai și face parte din categoria ATP Masters 1000. Oferă premii totale de 7.705.780 de euro, iar campionul en-titre este spaniolul Carlos Alcaraz.