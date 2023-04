Belinda Bencic nu va participa la turneele pe zgură de la Madrid (25 aprilie-7 mai) și Roma (9-20 mai), ambele de categorie WTA 1000, campioana olimpică en-titre acuzând dureri la șold.

Aflată pe locul Bencic (11 WTA) a declarat că această problemă a deranjat-o și în timpul competițiilor din SUA, inclusiv în finala de la Charleston Open (a fost învinsă de Ons Jabeur cu 7-6(6), 6-4).

„Am ceva disconfort la șold, cu care m-am confruntat și în SUA, și trebuie să mă odihnesc puțin și să mă recuperez pentru a fi din nou la 100% pentru Roland Garros.

Îmi vor lipsi mult ambele turnee, dar mă voi întoarce în câteva săptămâni și abia aștept să revin în competiție și să continui în mare formă” - Belinda Bencic pe Isntagram.

Belinda a câștigat în acest an turneele Adelaide International 2 (WTA 250) și Abu Dhabi Open (WTA 500).

Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, va avea loc între 28 mai și 11 iunie, iar deținătoarea trofeului este Iga Swiatek.

Belinda Bencic will miss Madrid & Rome due to injury.



“I have some discomfort in my hip which I struggled with during the US swing as well and need to take a little rest and recover to be back at 100% for Roland Garros.”



Get well soon ❤️‍\uD83E\uDE79\uD83D\uDCAA pic.twitter.com/2rMHCedK6L