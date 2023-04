TENIS Miercuri, 19 Aprilie 2023, 09:38

Silviu Dumitru • HotNews.ro

0

Jelena Ostapenko a avut nevoie de doar 58 de minute pentru a obține victoria în fața britanicei Emma Răducanu, iar sportiva din Letonia și-a amintit la conferința de presă de finala câștigată în fața Simonei Halep la Roland Garros 2017.

Jelena Ostapenko Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Jelena Ostapenko se simte la Stuttgart ca în finala Roland Garros 2017

Aflată pe locul 22 în clasamentul WTA, Ostapenko a arătat un nivel incredibil pe zgura indoor de la Stuttgart și a învins-o pe Emma cu 6-2, 6-1.

După meci, Jelena a rememorat întâlnirea cu Simona Halep din urmă cu șase ani, când a reușit 54 de lovituri câștigătoare și a obținut singurul ei titlu de Grand Slam.

„Știam că împotriva ei cheia e să fac un pas în teren și să lovesc mingea din urcare, să nu îi ofer timp. Am încercat să fiu agresivă pe cât posibil în toate punctele, să iau inițiativa în puncte și să nu îi ofer multe șanse. Simt că revenirea pe zgură, suprafața mea favorită, îmi aduce noroc.

Am fost fără frică și nu m-am gândit prea mult la ce urmează. M-am simțit ca în finala Roland Garros 2017 în unele momente, am fost concentrată exclusiv pe loviturile mele și am simțit că îmi poate ieși orice.

Chiar și când am ratat unele lovituri, nu m-am descurajat, simțeam că totul e sub control și trebuie să fiu agresivă” - Jelena Ostapenko, citată de wtatennis.com.

În optimile competiției din Germania, Jelena Ostapenko va da peste Ons Jabeur (4 WTA, finalistă anul trecut la Wimbledon și la US Open).

Turneul de la Stuttgart face parte din categoria WTA 500, are loc pe zgură indoor, are premii totale în valoare de $780.637, iar campioana en-titre este Iga Swiatek (titlu cucerit în 2022).