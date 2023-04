TENIS Marți, 18 Aprilie 2023, 10:00

Silviu Dumitru

Pablo Andujar a ajuns la 37 de ani și a anunțat că turneul Challenger de la Valencia va fi ultimul din cariera sa. Coleg de generație cu Rafael Nadal, ibericul a fost o prezență constantă în elita tenisului masculin.

Pablo Andujar Foto: LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pablo şi-a început cariera profesionistă în 2003 şi are în palmares 4 titluri. A câștigat doar din premiile din tenis $7.014.898 , iar în acest moment se găsește pe locul 323 în ierarhia mondială (cel mai sus a fost pe 32, în data de 13 iulie 2015).

Turneele câștigate de Andujar: Casablanca (2011, 2012), Gstaad (2014) și Marrakech (2018).

A mai disputat alte 5 finale: București (2010, 2011), Stuttgart (2011), Barcelona (2015) și Marrakech (2019).

Eliminat în primul tur al competiției de la Barcelona (2-6, 5-7 vs Tomas Martin Etcheverry), Andujar a confirmat la conferința de presă că probabil nu va mai juca în circuitul ATP. Pablo a pierdut 12 dintre ultimele 14 meciuri disputate.

„Sincer, vreau să joc ultimul meu meci la Valencia, în Challengerul pe care îl organizăm la Club de Tenis Valencia încă de anul trecut. În cadrul circuitului ATP, nu mai am niciun clasament, așa că depind de invitațiile pe care le primesc.

Voi continua să mă antrenez, dar în acest moment prioritățile mele sunt altele, așa că, dacă acesta este ultimul meu meci în circuit, voi accepta fericit. Dacă nu va fi așa și îmi vor da un wildcard, atunci va fi în locuri unde am trăit emoții foarte puternice. Barcelona este unul dintre acele orașe în care am trăit momente incredibile.

Întotdeauna am dat 100%. Poate că dacă îmi veți pune această întrebare peste trei ani nu voi mai spune același lucru, dar astăzi sunt gol, nu mai am nimic de dat. Capul meu a început să-mi spună anul trecut că am alte priorități.

Când am revenit după accidentare am depus un efort mare și până la urmă s-a văzut, pentru că sunt deja destul de bătrân, deși sunt colegi de-ai mei de o vârstă asemănătoare care încă joacă la un nivel înalt. Dacă m-ați fi întrebat când am început să joc, nu mi-aș fi imaginat niciodată că voi fi încă activ la 37 de ani” - Pablo Andujar, citat de PuntoDeBreak.

Pablo Andujar, palmares pozitiv în fața lui Roger Federer

În 2021, Andujar a câștigat singura confruntare cu Roger Federer, scor 6-4, 4-6, 6-4, în optimile turneului de la Geneva.

„Este foarte greu să aleg doar un meci de neuitat, dar cu siguranță meciul împotriva lui Federer, a fost un moment impresionant în cariera mea, mai ales pentru că nu ne mai întâlnisem. Să joc împotriva lui era deja un vis, să îl înving pe Federer a fost ca un vis dublu” - Pablo Andujar.

Cum s-a schimbat tenisul în ultimii 20 de ani

„Acum se joacă mai repede, jucătorii sunt mult mai pregătiți fizic și mai profesioniști. Dar nu mă refer doar la primii 100, în acest moment sunt 350 de jucători care sunt super profesioniști, iar înainte nu erau, cei din afara Top 100 nu erau atât de profesioniști pentru că nu câștigau atât de mulți bani. Acest lucru s-a îmbunătățit, acum orice jucător este un atlet, aceasta este pentru mine cea mai mare schimbare” - Pablo Andujar.

Tenisul spaniol are viitorul asigurat

„Am fost foarte norocoși. Să ai un fenomen precum Carlitos Alcaraz, indiferent cât de bine se fac lucrurile la nivel de club, academie și federație, cred că este ceva ce se întâmplă... Am crezut că o dată în viață (râde).

Când Rafa pleacă, faptul de a avea un alt lider mondial și, de asemenea, cu acea carismă, este cu adevărat incredibil. Nu există nicio explicație pentru tenisul spaniol, este un noroc pentru noi toți cei care iubim tenisul.

Carlos este deasupra tuturor celorlalți, dar îi avem și pe (Alejandro) Davidovich, (Martin) Landaluce, (Daniel) Rincón, (Bernabe) Zapata, Pedrito (Martinez) etc. Avem un mare bazin de jucători, nu știu dacă vom mai avea vreodată atât de mulți jucători ca pe vremea mea” - Pablo Andujar.