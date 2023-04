Întâlnirile din Billie Jean King Cup (fosta FedCup) au adus sâmbătă și două mari surprize, Barbora Krejcikova (câștigătoare de Grand Slam) și Anett Kontaveit (fostă ocupantă a locului 2 WTA) fiind învinse.

Cehia a învins Ucraina cu 3-1 și s-a calificat la turneul final al acestei competiții, dar Marta Kostyuk a obținut o victorie surprinzătoare în fața Barborei Krejcikova (12 WTA).

Aflată pe locul 38 în ierarhia mondială, Kostyuk s-a impus în trei seturi în fața campioanei de la Roland Garros 2021, scor 3-6, 6-1, 6-4. Partida a durat două ore și 6 minute.

Marta nu și-a putut controla emoțiile în timpul intonării imnului Ucrainei și a plâns în hohote.

Punctele Cehiei au fost aduse de Marketa Vondrousova (6-2, 6-1 vs Marta Kostyuk și 6-3, 6-4 vs Katarina Zavatska) și Barbora Krejcikova (6-4, 6-3 vs Katarina Zavatska).

\uD83D\uDE22 Marta Kostyuk during the Ukrainian national anthem... "...And we too shall rule, brothers, in a free land of our own. Souls and bodies we'll lay down, all for our freedom"



\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDFF #BJKCup Ukraine - Czechia \uD83C\uDFBE

\uD83D\uDCF9 Sport 1 pic.twitter.com/Wys6jnEsrX