Sâmbătă, 15 Aprilie 2023, 18:50

Paula Badosa (25 de ani, 31 WTA) a fost asemănată încă de la începutul carierei cu rusoaica Maria Sharapova (35 de ani), însă acest lucru i-a făcut mai mult rău decât bine.

Paula Badosa Foto: Rob Prange / Zuma Press / Profimedia

Sportiva iberică a fost deseori numită ”noua Sharapova”, dar acest lucru nu a motivat-o, ci i-a produs o depresie severă.

„Nu m-a deranjat că am fost comparată cu o legendă foarte elegantă, care a jucat foarte bine tenis. Dar nu eram obișnuită cu presiunea care a fost pusă pe mine și nu am știut cum să mă descurc. Toată lumea aștepta de la mine să fiu în Top 10 la 18 ani, dar nu eram pregătită mental și fizic pentru asta.

Am avut multe probleme psihice pentru că mintea mea nu era pregătită să asculte aceste lucruri. Timp de doi sau trei ani am încercat să mă lupt cu depresia. A fost foarte greu, pentru că nu am urcat în clasament și am pierdut foarte mult”, a spus Paula Badosa, citată de The Sun.

